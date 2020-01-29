Приватні підприємці активно обирають єдиний податок

На початок 2020 року на обліку в головному управлінні ДПС у Тернопільській області перебували 34325 приватних підприємців. Майже 97 відсотків із них (33226 платників) здійснюють діяльність та сплачують податкові платежі.

Зокрема, 6458 приватних підприємців (19 відсотків) застосовують загальну систему оподаткування, а 26768 (81 відсоток) — спрощену систему оподаткування.

Більшість бізнесменів, які обрали єдиний податок, надали перевагу другій групі спрощеної системи оподаткування. Їх налічується 13341 суб’єкт господарювання або 50 відсотків. Третю групу обрали 8605 підприємців — спрощенців, що складає 32 відсотки. Першу групу єдиного податку застосовують 4822 особи або 18 відсотків.

Варто пам’ятати, що спрощена система оподаткування належить до спеціальних податкових режимів. Її застосування регулюється главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України. Вибір групи єдиного податку залежить від обсягу доходу, кількості найманих працівників та виду діяльності. Необхідно також звернути увагу й на те, що з січня цього року змінено розмір прожиткового мінімуму та заробітної плати, що впливає на розмір сплати єдиного податку першої та другої груп.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області