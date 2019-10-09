До «Зборівської битви» готові

Уже наступного дня після завершення чемпіонату Тернопільщини з легкоатлетичного кросу юні вихованці Зборівської ДЮСШ вирушили до Буська на Львівщині. Аби взяти участь у традиційних легкоатлетичних змаганнях, приурочених до дня цього міста.

І знову підопічні Володимира Небельського порадували свого наставника. Передусім новоспечена чемпіонка нашої області з легкоатлетичного кросу серед наймолодших Аліна Посівайло — перемогла в забігові дівчат віком до одинадцяти років на 500 метрів. На такому ж відрізкові в цій же віковій групі не було рівних Вікторові Вацлавіву, а також Юлії Цвігун, яка змагалася в забігові дівчат віком до дев’яти років.

А ще через два дні юні легкоатлети не могли не відвідати й інший райцентр Львівщини — Броди. Адже там щоосені проводять традиційний легкоатлетичний крос пам’яті місцевих спортовців, які відійшли у вічність. Невтомна Аліна Посівайло на цих змаганнях здобула свою третю за чотири дні перемогу. Знову на дистанції 500 метрів. Аналогічного успіху домігся і її ровесник Анатолій Соляник, а третім фінішував Артур Мельник.

Відзначилися і їхні друзі по тренуваннях. Згаданий уже теж Віктор Вацлавів цього разу фінішував другим у забігові юнаків віком до дванадцятими років. Четверті ж місця вибороли Олександр Антонів і Юлія Цвігун.

Найближчої ж суботи, 12 жовтня, юні легкоатлети з Тернопільщини і сусідніх областей змагатимуться вже в Зборові на стадіоні «Колос». Напередодні Покрови Пресвятої Богородиці, Дня Українського козацтва і Дня захисника України Зборівська ДЮСШ проводить традиційний всеукраїнський турнір із легкої атлетики серед юнаків і дівчат віком до тринадцяти років «Зборівська битва.

На фото: юні легкоатлети із Зборівської ДЮСШ разом зі своїм наставником Володимиром НЕБЕЛЬСЬКИМ після змагань у Буську; …і в Бродах.

Фото з архіву навчального спортивного закладу