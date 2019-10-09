Хто забив на гол більше, той і виграв

Доволі впевнено вигравши перше коло чемпіонату України серед команд групи «А» другої ліги, футболісти тернопільської «Ниви» на старті другого зазнали першої в турнірі поразки. Минулої суботи на своєму полі в матчі тринадцятого туру з мінімальним рахунком 0:1 поступилися вишгородському «Діназу».

Після завершення гри наставникові гостей Володимирові Бондаренку для того, аби відповісти на запитання, завдяки чому його підопічні перемогли, вистачило трьох коротких речень: «Завдяки тому, що забили на один гол більше, ніж суперник. «Нива» в першому колі більшість ігор проводила саме в такому стилі: десь їм щастило, нині ж — пощастило нам. Дуже цьому раді».

Із думкою колеги загалом погодився і головний тренер «Ниви» Василь Малик. У багатьох поєдинках першої третини турнірної дистанції очолюваній ним команді і справді більше щастило. А головною причиною першої в чемпіонаті поразки назвав велику кількість браку в діях гравців, яка позбавила можливості здійснювати стрімкі переходи від оборони до атаки.

Хоча і намагалися грати старанно, з повною самовіддачею, десь на рівні підсвідомості не врахували, мабуть, тієї обставини, що лідер — завжди хороший подразник для будь-якої команди. Та й із реалізацією небезпечних моментів після виконання стандартних положень не склалося. Хоча разів три-чотири зобов’язані були забивати. Зрештою, нічого страшного, на думку наставника, не сталося. Залишається хіба вибачитися перед уболівальниками і зробити висновки після невдачі.

…А єдиного влучного удару, завдяки якому «Діназ» забив на один гол більше за суперників, на 20-й хвилині завдав Ілля Терещенко. Після того, як опорні півзахисники «Ниви» дали можливість одному із суперників завдати удару метрів із двадцяти, воротар Максим Механів парирував м’яч перед собою. І нападник гостей першим устиг на добивання.

Інші результати тринадцятого туру: «Буковина» (Чернівці) — «Оболонь-2» (Буча) — 3:0, «Полісся» — «Ужгород» — 0:0, «Калуш» — «Нива» (Вінниця) — 2:0, «Поділля» (Хмельницький) — «Чайка (Петропавлівська Борщагівка) — 1:1.

Уже сьогодні, 9 жовтня, поєдинки чотирнадцятого туру. Футболісти тернопільської «Ниви» прийматимуть «Буковину». Початок зустрічі на міському стадіоні — о 16-й годині.

Фото із сайту ФК «Нива»