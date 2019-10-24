І завойовані відзнаки, і — заслужені

Наприкінці минулого тижня в Ужгороді відбувся чемпіонат Європи за версією Всесвітньої федерації гирьового спорту, який зібрав 114 атлетів із тринадцяти країн. У складі збірної Асоціації гирьового спорту України вагомими здобутками знову відзначилися тернопільські богатирі.ЮК

Перед тим як розповісти про їхні успіхи, не можна не зауважити, що лауреатів турніру окремо визначили аматори, які працювали з 24-кілограмовими гирями, професіонали (снаряди вагою 32 кілограми), жінки (16 кілограмів) і ветерани (24 кілограми). Значно розширилася останніми роками і програма змагань. Окрім класичного двоєборства, нагороди нині розігрують і у вправі за довгим циклом, командній естафеті, жіночому ривку.

Після завершення суперечки аматорів на п’єдестал пошани піднялися відразу троє наших земляків. У вправі за довгим циклом у своїх вагових категоріях серед юніорів не було рівних Романові Баланюку, серед дорослих — студентові Тернопільського національного технічного університету імені І. Пулюя Володимирові Гуменному. А земляк першого Вадим Карлатян, установивши особисте досягнення, завоював юніорську «бронзу» в найбільш почесній дисципліні — двоєборстві, випередивши при цьому одного зі своїх принципових конкурентів, якому перед тим поступився на чемпіонаті України. Для Володимира і Вадима, до речі, це був дебютний виступ на міжнародній арені.

Тільки компліментів заслуговує і студентка коледжу економіки, права та інформаційних технологій Тернопільського національного економічного університету Соломія Євсюкова. Плідна співпраця з Романом Сіправським, який ще сам навряд чи думає завершувати активні виступи, допомогла дівчині в напруженій боротьбі здобути третє місце у вправі за довгим циклом із довільною зміною рук.

Наставник Соломії, до речі, став одним із трьох наших земляків, які до своїх численних нагород, завойованих на міжнародній арені, додали ще й титул віцечемпіона Європи серед професіоналів. У вправі за довгим циклом у своїх вагових категоріях відзначилися Богдан Тольпа зі Збаража і Роман Сіправський, у двоєборстві — майстер спорту міжнародного класу Василь Середюк. Причому двоє останніх на цьому не заспокоїлися. Разом із партнерами по збірній тернопільці виграли ще й «золото» в командній естафеті.

Нарешті масний знак оклику на виступі наших земляків поставив Петро Багрій, виборовши вже традиційний для себе титул чемпіона Європи в суперечці ветеранів, які мірялися силами у вправі за довгим циклом.

Під час церемонії нагородження двом наставникам гирьовиків із Тернопільщини, заслуженим тренерам України, майстрам спорту міжнародного класу Петрові Багрію і Зіновієві Кульчицькому дісталися ще й спеціальні відзнаки Всесвітньої федерації гирьового спорту. Найкращим суддею турніру визнаний Петро Федорович, а Зіновій Йосипович нагороджений за розвиток гирьового спорту і підготовку спортсменів високого класу.

Окрім них і згаданого вже Романа Сіправського, в Збаражі з місцевими гирьовиками також плідно працює Віталій Гуголь. Те, що збірна України стала переможницею чемпіонату Європи в командному заліку, без сумніву, чимала заслуга і чотирьох тернопільських тренерів.

На фото: гирьовики з Тернопільщини після завершення змагань.

Фото з архіву Романа СІПРАВСЬКОГО