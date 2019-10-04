Мріють про олімпійські вершини

Місцевий осередок НОК України в Тернопільській області бере активну участь у всеукраїнському проєкті для дітей та молоді DO like OLYMPIANS. Нещодавно, скажімо, під час проведення «Європейського тижня спорту» активісти олімпійського руху завітали в гості до дітвори з Копичинців Гусятинського району.

На міському стадіоні вихованців відділення біатлону Тернопільської ОДЮСШ із зимових видів спорту і відділення футболу Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту та школярів загальноосвітніх навчальних закладів щиро привітали багаторазова призерка літніх чемпіонатів світу, срібна призерка Всесвітньої універсіади з біатлону, наставниця юних місцевих стріляючих лижників, майстер спорту Людмила Сагайдак, начальник управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації Віталій Тріль, перший заступник голови місцевого осередку НОК України в Тернопільській області, майстер спорту Віталій Ігнатенко, представник управління освіти облдержадміністрації Іван Цьомик.

Діти ж порадували почесних гостей азартною боротьбою під час різноманітних естафет з елементами біатлону, легкої атлетики, футболу, а також рухливих ігор.

На згадку про спортивне свято майбутні олімпійці отримали пам’ятні призи і відзнаки від місцевого осередку НОК України в Тернопільській області.

Фото з архіву організаторів