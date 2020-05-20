Усім потрібно йти на жертви і компроміси

Для подолання пандемії COVID-19 Міжнародний олімпійський комітет ухвалив фінансовий пакет у розмірі до 800 мільйонів доларів. Таке рішення затверджено на онлайн-засіданні виконавчого комітету МОК, одним із членів якого є президент НОК України, олімпійський чемпіон Сергій Бубка, поінформувала пресслужба НОК України.

Сума складається із витрат на організацію відкладених ігор (до 650 мільйонів доларів США) для МОК і пакета допомоги (до 150 мільйонів доларів) для суб’єктів олімпійського руху, включаючи міжнародні федерації, національні олімпійські комітети (НОК) та організації, визнані МОК, щоб вони могли продовжувати розвивати види спорту, займатися своєю діяльністю і підтримувати спортсменів.

Наразі МОК проводить процес глибокого аналізу для оцінки впливу кризи COVID-19 на всі його операції. Це складне завдання через фактори, що постійно змінюються, і які потрібно враховувати в сучасних умовах.

Окрім того, Федеральна рада Швейцарії погодилася надати підтримку міжнародним федераціям, що базуються в Швейцарії, у спільній програмі з МОК.

— МОК удячний Федеральній раді Швейцарії за пропозицію підтримати міжнародні федерації спільно з МОК, — прокоментував її президент Томас Бах. — Ми зобов’язані успішно здійснити цю програму підтримки. Така ініціатива є великим визнанням важливості міжнародних спортивних федерацій і спорту.

Раніше було оголошено, що олімпійська солідарність збільшила бюджет на програми для спортсменів на п’ятнадцять мільйонів доларів, що охоплює стипендії для понад 1600 спортсменів із 185 НОКів та олімпійської команди біженців МОК.

Олімпійська солідарність також збільшила бюджет на субсидії МОК для участі національних олімпійських комітетів в Олімпійських іграх на 10,3 мільйона доларів. Цей додатковий бюджет дозволить забезпечити доступність додаткових коштів, пов’язаних із винятковими витратами, що несуть НОКи через перенесення на рік Олімпійських ігор у Токіо-2020.

Президент МОК Томас Бах також наголосив, що олімпійський рух стоїть перед безпрецедентним викликом. МОК повинен уперше організувати відкладені Олімпійські ігри та зобов’язаний допомогти всім зацікавленим сторонам вийти з цієї глобальної кризи. Ця нова ситуація потребуватиме солідарності, креативності, рішучості та гнучкості. Всім потрібно йти на жертви та компроміси. Надзвичайні обставини вимагають проведення надзвичайних заходів. Ця ситуація вимагає, щоб кожен виконав свою роль. І додаткове фінансування, без сумніву, допоможе впоратися із надзвичайно серйозними проблемами, викликаними пандемією.

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