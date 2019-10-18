Оновлення команди Сергій Надала: на керівні посади у виконавчі органи міської ради йдуть молоді професіонали

Тернопільська міська рада змінюється, у виконавчі органи йде працювати молодь. Це стосується й керівних посад. Міський голова Сергій Надал призначив нового начальника відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення міської ради лікаря Василя Даньчака. Нового керівника управління охорони здоров’я Василя Даньчака, незважаючи на молодість, можна назвати професіоналом своєї справи. Випускник Тернопільського медичного університету встиг попрацювати практикуючим лікарем у хірургічному, урологічному та судинному відділеннях. Сергій Надал: «Керівник управління охорони здоров’я — це, найперше, менеджер. Управлінець» Міський голова Сергій Надал, представляючи нового керівника управління, відзначив не лише лікарську майстерність Даньчака, а його менеджерський хист. «Василь Даньчак — це досвідчений лікар, якого знають і поважають колеги й пацієнти. Однак дуже важливо, що Василь також має диплом магістра за спеціальністю «Менеджмент закладів охорони здоров’я», який він здобув у Тернопільському національному економічному університет і. Це дуже важливо, бо керівник управління охорони здоров’я — це, найперше, менеджер. Управлінець. Саме такі молоді різносторонні професіонали потрібні Україні і нашому місту сьогодні», — заявив Сергій Надал. Також міський голова акцентував увагу на новій системі підбору кадрів і поставив головні задачі перед новим керівником медичної галузі Тернополя. «Україна переживає складні часи реформування сфери охорони здоров’я. Є проблеми фінансування галуз і з державного бюджету. Головне завдання нашого відділу забезпечити ефективне функціонування всіх лікувальних закладів міста. Щоб тернопільський медик був забезпечений технічно й матеріально, а тернополяни — завжди отримували належне медичне обслуговування. Тому ми активно шукаємо молодих професіоналів своєї справи, протягом року детально вивчали досвід і професійні навички Василя Даньчака. Він презентував свою концепцію розвитку як управління охорони здоров’я, так і тернопільської медицини загалом. Я переконаний, що новий керівник відділу охорони здоров’я гідно впорається зі всіма викликами», — підкреслив мер Тернополя. Також міський голова офіційно призначив колишнього керівника управління охорони здоров’я міської ради Ростислава Левчука на посаду директора «Тернопільської комунальної міської лікарні №2». «Сергій Надал: «Тернопільський медик має бути забезпечений технічно і матеріально, а тернополяни — завжди отримувати належне медичне обслуговування» Важливо, що Левчук переміг на відкритому конкурсі. Конкурсна комісія визначила Левчука переможцем конкурсу на основі поіменного голосування. Ярослав Левчук з 2011 року очолю є відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради. Закінчив Тернопільський медичний інститут і ТНЕУ. Працював завідувачем хірургічного відділення першої міської лікарні та головним лікарем курортної поліклініки №2 у Трускавці. Таким чином, Сергій Надал вирішив влити «нову кров» у роботу виконавчих органів міської ради. І шукає кандидатів для оновлення команди саме за рахунок молодих професіоналів. Ймовірно, призначення нового керівника управління охорони здоров’я — лише початок цього процесу. Процесу оновлення команди Сергія Надала. Віра СОТНИК.