Рівняння на старших!

Через тиждень після того, як у Кропивницькому з’ясували стосунки легкоатлети старшої юнацької групи, на місцевому стадіоні «Зірка» нагороди командного чемпіонату України серед вихованців ДЮСШ та СДЮШОР розіграли й їхні молодші колеги. І юні прихильники «королеви спорту» з Тернопільщини віком до п’ятнадцяти років, рівняючись, очевидно, на старших, виступили не гірше.

Усе ті ж чотири завойовані медалі, чого не було принаймні останніх років десять перед щойно згаданим виступом сімнадцятирічних. Чемпіонського титулу, щоправда, жодному з молодших завоювати не вдалося. Хоча заспівувач другого підряд надзвичайно успішного виступу, списометальник Степан Петришин із Тернопільської ОДЮСШ, як за тиждень перед тим штовхальниця ядра Валентина Павлів із Бучача, був надзвичайно близьким до тріумфу. Уже в першій спробі підопічному Галини Шмуляєвої і Леоніда Дахновського підкорилося особисте досягнення — 52 метри 72 сантиметри.

Із цим результатом юнак до останньої четвертої спроби не підпускав конкурентів ближче ніж на два метри. Однак у завершальній знайшовся-таки гідний йому опонент. Чи не повний тезко голкіпера футбольного клубу «Динамо» Денис Бойко зайвий раз підтвердив слушність відомого вислову олімпійського чемпіона і президента НОК України Сергія Бубки стосовно того, що, коли в тебе залишається хоча би одна спроба, не маєш права вважати себе переможеним. Тріумф списометальникові із Сумщини забезпечили ледь не мікроскопічні в цій дисципліні дев’ять сантиметрів.

А відразу після початку вечірньої частини першого змагального дня не надто численну тернопільську делегацію вельми порадувала і підопічна найбільш досвідченого тренера ДЮСШ Тернопільського району Євгена Кармелюка Дар’я Міхєєва. Завдяки особистому досягненню в секторі для стрибків у висоту (160 сантиметрів) дівчина вперше в житті піднялася на п’єдестал офіційних всеукраїнських стартів, підкоривши третю його сходинку.

Двома завойованими медалями порадували наші земляки і першого дня жовтня. Спочатку вихованка Зборівської ДЮСШ Андріана-Марія Антонюк третьою завершила біг на 3000 метрів — 10 хвилин 56,72 секунди. Талант дівчини, яка в Кропивницькому встановила особисте досягнення сезону, в рідному місті відкрив Володимир Небельський. Нині ж нею опікується відомий львівський фахівець, заслужений тренер України Михайло Стахів.

За плідним співробітництвом дуету наставників маємо змогу спостерігати і на прикладі вихованця Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Максима Пупка. В рідному навчальному спортивному закладі ним опікується Наталія Гавронська. Останнім же часом кваліфіковані поради юнакові дає і заслужений тренер України Михайло Васірук. Як наслідок — упевнений виграш другого місця на чемпіонаті України. Після двох заступів у стартових спробах Максим зумів сконцентруватися і вже в третій, уважай, забезпечив собі «срібло». Однак на цьому не заспокоївся, встановивши в завершальній особисте досягнення — 13 метрів 62 сантиметри.

Прагнення виступити на всеукраїнських змаганнях із максимальною самовіддачею продемонстрували і ще двоє наших земляків. За один день чотирнадцятилітній Олексій Навроцький із Тернопільської ОДЮСШ порадував своїх наставників Галину Шмуляєву і Леоніда Дахновського особистим досягненням у метанні списа (41 метр 26 сантиметрів) і найкращим результатом сезону в штовханні ядра (13 метрів 11 сантиметрів), виборовши відповідно десяте і восьме місця.

Особисте досягнення в стрибках у висоту встановив і підопічний тренера Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Олени Клименко Віктор Паньків — 170 сантиметрів. І теж посів десяту позицію.

Фото із сайту Федерації легкої атлетики України