Шаховий десант у Почаєві

Наприкінці минулого тижня в Почаєві Кременецького району визначилися переможці і призери відкритого чемпіонату міста з шахів серед юнаків віком до одинадцяти років. У турнірі під назвою «Шаховий десант» свою майстерність продемонстрували дев’ятнадцять вихованців місцевого Будинку дитячої творчості та спорту і Тернопільської КДЮСШ №1.

Ті, хто мав нагоду спостерігати за баталіями наймолодших прихильників древньої гри, без сумніву, знають, з яким азартом вони проходять. І цього разу пристрасті вирували до останнього туру. Запекла боротьба завершилася тріумфом місцевого шахіста Богдана Стравінського, який набрав 7,5 очка з дев’яти можливих. Відставши на пів бала, друге місце виборов його земляк Іван Івкевич. А третім фінішував Остап Августин з Тернопільської КДЮСШ №1 — 6,5 очка.

Не забули організатори і про відзначення найкращих у додаткових номінаціях. Серед шахістів третього-четвертого розрядів найкращі результати продемонстрували Анатолій Захарчук, Андрій Ратуш і Серафим Томашевський. А серед початківців успіху домоглися Адріан Костюк та Олексій Липа. Всі вони — вихованці Почаївського будинку дитячої творчості та спорту.

Усіх юних шахістів нагородили медалями учасників і заохочувальними призами. А переможців і призерів — ще й грамотами та кубками. За натхненну роботу з обдарованою молоддю Почаївська міська рада щиро подякувала їхнім наставникам — землякові Валентинові Лещуку і Валерієві Трембачу з Тернополя.

На фото: юні шахісти після завершення змагань.

Фото з архіву організаторів