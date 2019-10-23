Ще не пізно скористатися правом на податкову знижку

Із початку цього року для того, аби скористатися своїм правом на податкову знижку, 4889 наших краян подали до податкових органів декларації про майновий стан. Вони задекларували 64 мільйони гривень витрат.

Порівняно з аналогічним торішнім періодом кількість декларантів зросла на 473 особи, а сума витрат збільшилася на 14 мільйонів.

Переважна більшість із них — 4248 осіб чи 87 відсотків — подали декларації для отримання податкової знижки в зв’язку з понесеними витратами на навчання. Про сплату страхових внесків за договорами довгострокового страхування життя заявив 561 декларант. Сплата відсотків за іпотечними кредитами стала підставою для податкової знижки 45 мешканців області. Понесені витрати на оплату допоміжних репродуктивних технологій та усиновлення дітей і витрати в зв’язку з переобладнанням транспортних засобів дали право на податкову знижку відповідно 19-ти та 9-ти декларантам. Ще четверо осіб задекларували витрати на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла, а троє — витрати у вигляді пожертвувань.

Після перерахунків цим громадянам нараховано до повернення 11,1 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб. Трохи більше 94 відсотків визначеної до відшкодування суми (10,4 мільйона гривень) уже повернули декларантам.

Деклараційна кампанія завершилася 1 травня звітного року. Проте громадяни, які бажають скористатися своїм правом на податкову знижку, можуть подати декларацію впродовж року.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області