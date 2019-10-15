Шість нових великогабаритних автобуси незабаром розпочнуть курсувати вулицями Тернополя

Незабаром на вулиці міста виїде шість нових пасажирських низькопідлогових автобусів з європейськими стандартами комфорту, які нещодавно прибули до Тернополя з Чехії. У перший період ці автобуси здійснюватимуть рейси на маршруті №35. «Ми продовжуємо процес створення у місті єдиної комунальної транспортної компанії, і відповідно до цього, здійснюємо придбання комфортабельного транспорту загального користування, – зазначив Сергій Надал. – Загалом, на сьогоднішній день у Тернополі уже є 18 низькопідлогових автобусів марки «MAN», придбаних за кошти з місцевого бюджету, і ще три таких автобуси впродовж жовтня будуть доставлені у місто». Усі новопридбані автобуси «MAN A21» є великогабаритними місткістю понад 80 пасажирів, обладнані двигуном внутрішнього згорання на зрідженому паливі (LPG), є екологічно безпечними та відповідають стандарту Євро5. Окрім того, автобуси доступні для перевезення осіб з інвалідність або обмеженою мобільністю, адже обладнані відкидним пандусом, ремнем кріплення, а також діє функція виклику водія для екстреної зупинки. Проте, як повідомив директор КП «Тернопільелектротранс» Андрій Мастюх, якщо рухомий склад транспортних засобів постійно оновлюється і поповнюється, то водіїв автобусів та тролейбусів у підприємстві – нестача. «Наразі триває набір водіїв автобусів та тролейбусів, і ми запрошуємо на роботу осіб віком від 21 року, у яких є стаж водіння не менше трьох років та відповідна категорія у посвідченні водія, – додає Андрій Мастюх. – Працівникам гарантуємо достойну заробітну плату і повний соціальний пакет». Для отримання більш детальної інформації щодо працевлаштованим, просимо звертатись у КП «Тернопільелектротранс за адресою: вул. Тролейбусна, 7, тел.: (0352) 43 63 32.