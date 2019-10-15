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Шість нових великогабаритних автобуси незабаром розпочнуть курсувати вулицями Тернополя

15.10.201915.10.2019Автор Вільне Життя
Шість нових великогабаритних автобуси незабаром розпочнуть курсувати вулицями Тернополя

Незабаром на вулиці міста виїде шість нових пасажирських низькопідлогових автобусів з європейськими стандартами комфорту, які нещодавно прибули до Тернополя з Чехії. У перший період ці автобуси здійснюватимуть рейси на маршруті №35.

«Ми продовжуємо процес створення у місті єдиної комунальної транспортної компанії, і відповідно до цього, здійснюємо придбання комфортабельного транспорту загального користування, – зазначив Сергій Надал. – Загалом, на сьогоднішній день у Тернополі уже є 18 низькопідлогових автобусів марки «MAN», придбаних за кошти з місцевого бюджету, і ще три таких автобуси впродовж жовтня будуть доставлені у місто».

Усі новопридбані автобуси «MAN A21» є великогабаритними місткістю понад 80 пасажирів, обладнані двигуном внутрішнього згорання на зрідженому паливі (LPG), є екологічно безпечними та відповідають стандарту Євро5.  Окрім того, автобуси доступні для перевезення осіб з інвалідність або обмеженою мобільністю, адже обладнані відкидним пандусом, ремнем кріплення, а також діє функція виклику водія для екстреної зупинки.

Проте, як повідомив директор КП «Тернопільелектротранс» Андрій Мастюх, якщо рухомий склад транспортних засобів постійно оновлюється і поповнюється, то водіїв автобусів та тролейбусів у підприємстві  – нестача.

«Наразі триває набір водіїв автобусів та тролейбусів, і ми запрошуємо на роботу осіб віком від 21 року, у яких є стаж водіння не менше трьох років та відповідна категорія у посвідченні водія, – додає Андрій Мастюх. –  Працівникам гарантуємо достойну заробітну плату і повний соціальний пакет».

Для отримання більш детальної інформації щодо працевлаштованим, просимо звертатись у КП «Тернопільелектротранс за адресою: вул. Тролейбусна, 7, тел.: (0352) 43 63 32.