Субсидіантів перевірятимуть, каже влада, але перевірок не треба боятися

НАРАЗІ СУБСИДІЮ НА ОПЛАТУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПРИЗНАЧЕНО 2,8 МЛН ДОМОГОСПОДАРСТВ. У МИНУЛОМУ ОПАЛЮВАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ СУБСИДІЮ ОТРИМУВАЛО ПОНАД 4 МЛН СІМЕЙ. У попередньому числі газети ми писали про те, як урядовці пояснили зменшення кількості тих, хто отримуватиме субсидії, в якій формі субсидія надходитиме до її одержувача. Нині — про те, що робити тим родинам, яким у попередньому опалювальному сезон і відмовили у продовженні програми субсидій, чи справді будуть перевірки субсидіантів та про інше. Тож домогосподарствам, які за підсумками попереднього опалювального сезону отримали відмову у продовженні програми субсидій через борги (їх налічується близько 200 тис. із майже 4 млн домогосподарств), влада пропонує кілька варіантів: 1) звернутися до підприємства-надавача послуг із проханням провести реструктуризацію боргу (особливо актуально у раз і значної заборгованості); 2) погасити заборгованість перед надавачем послуг і звернутися за субсидією (актуально у разі невеликої заборгованості); 3) у виняткових випадках, коли в родини немає можливості ліквідувати заборгованість, але є гостра потреба в субсидії — вона може звернутися до спеціальної комісії при місцевих органах влади, яка в разі обгрунтованої позиції може призначити субсидію. Урядовці не приховують того, що в наступні періоди субсидіантів ставатиме все менше. Аргументують це тим, що в людей буде більше доходів. Уже в цьому році на наступний 2020-й в бюджеті закладено менше грошей на субсидії та пільги — 47628,6 млн грн. Кажуть, що це скорочення спричинене винятково економічними факторами: за рахунок індексації пенсій, збільшення рівнів мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму доходи українців зросли. Відповідно зменшився і розмір субсидій, які держава виплачувала громадянам. Нас готують до того, що в зв’язку зі збільшенням рівня мінімальної зарплати та індексацією пенсій доходи українц ів зростатимуть, що своєю чергою може призвести до зменшення кількості домогосподарств, які матимуть право на субсидію. Щоправда, нам відомо, на скільки зростають зарплати й пенсії — інколи на кілька гривень. Можливо, зростуть на кілька сотень гривень, але якщо таке зростання не дасть права на субсидію, яка становила поза тисячу гривень, то втіхи від запевнень про те, що епоха бідності, мовляв, закінчилася, для таких людей буде мало. Окрім цього, субсидіантам обіцяють перевірки. Тож чи справді будуть вони і що таке перевірки субсидій? Урядовці кажуть, що для того, аби контролювати правильність надання, зокрема, житлових субсидій та використання коштів державного бюджету, спрямованих на ці цілі, з 2001 року в Україні запроваджено соціальну інспекцію. Соціальні інспектори перевіряють достовірність наданих відомостей, що впливають на право та розмір житлової субсидії. Вони звіряють дані з державними реєстрами, зокрема щодо наявності квартир, будинків, транспортних засобів тощо. Також у виняткових випадках може бути обстежено матеріально-побутові умови проживання родин. Що таке «виняткові випадки», не повідомляють. Попри це субсидіантів попереджають: якщо громадянин надав недостовірні дані органу соціального захисту, то повинен буде повернути надміру виплачену житлову субсидію. Треба мати на увазі, якщо під час отримання житлової субсидії у вас змінився склад сім’ї, склад зареєстрованих у житловому приміщенні, набір житлово-комунальних послуг, з’явився транспортний засіб з датою випуску до п’яти років, було придбано майно, товари або сплачено послуги на суму понад 50 тис. гривень, слід повідомити про це в орган, що призначив вам субсидію. І зробити це потрібно протягом 30 календарних днів — не пізніше! Окрім цього, якщо загальна сума заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг перевищить 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн), субсидію призначено не буде. Заборгованість слід сплатити або укласти договір про її реструктуризацію, а якщо ви з нею не згодні, оскаржити в судовому порядку. Але навіть за наявності боргу субсидія може бути призначена рішенням комісії у виняткових випадках з урахуванням конкретних обставин, що склалися — з цього та інших питань вас проконсультують у місцевому управлінні соціального захисту населення. Валентина БАЦА.