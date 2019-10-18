Транспортний податок за елітні авто

У січні-вересні цього року суб’єкти господарювання Тернопільської області спрямували до бюджету два мільйони 847 тисяч гривень транспортного податку. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

До бюджету додатково надійшло 334,2 тисячі гривень цього платежу — на 13,3 відсотка більше очікуваного.

Надходження транспортного податку від юридичних осіб склали один мільйон 522,2 тисячі гривень — на 254,4 тисячі більше очікуваного.

Фізичні особи сплатили за авто з початку 2019 року один мільйон 324,8 тисячі гривень. Приріст платежу до очікуваних надходжень склав 79,8 тисячі або 6,4 відсотка.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області