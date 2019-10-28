У Тернополі капітально ремонтують систему водовідведення Театрального майдану

Цими днями у Тернополі завершуються роботи з капітального ремонту системи зовнішнього водов ідведення, що облаштована по периметру Театрального майдану. Як повідомляють в управлінні житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, тут здійснюють заміну пластикових лотків на бетонні, які будуть міцнішими і надійнішими за попередні, а також влаштовують нові кріплення і чавунні решітки для відведення дощових вод. До слова, з метою ліквідації застою стічних вод, у Тернополі капітальний ремонт дощової каналізації проводиться також на вул. Симоненка, 8, 10, 12. Тут, зокрема, влаштовують нову траншею, труби діаметром 500 мм, колодязі та дощеприймачі. Подібні роботи нещодавно велися і на вул. Юрчака.