Від перемог на «Терновому полі» — до олімпійських вершин

Уже в 22-й раз відбувся відкритий всеукраїнський турнір із вільної боротьби «Тернове поле». Цього разу в спортивному залі Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка змагалася понад сотня борців із шістнадцяти областей та Києва, серед яких і вихованці двох місцевих спортивних шкіл, а також атлети з Борщева, Збаража, Теребовлі і Шумська.

Традиційний турнір у Тернополі організовують, починаючи з 1998 року. Останніми роками його проведенням ушановують пам’ять одного з родоначальників та організаторів, заслуженого тренера України з вільної боротьби, судді міжнародної категорії, майстра спорту Віталія Назарчука. Починаючи ж із 2000-го, турнір увели до Всеукраїнського календаря змагань, надавши статус «майстрівського». Подібних турнірів серед дорослих в Україні, до речі, всього три. Тож, звісно, не може не радувати та обставина, що впродовж багатьох років змагання підтверджують наданий їм високий статус своєю зразковою організацією і конкуренцією на килимі.

Свого часу через «Тернове поле» розпочинали сходження на спортивний Олімп призери Олімпійських ігор, чемпіонатів Європи і світу Василь Федоришин, Андрій Стаднік, Тарас Данько, Валерій Андрійцев, Олександр Захарук, Володимир Сиротін та інші.

Із 2001 року до програми змагань були включені поєдинки жінок у чотирьох олімпійських категоріях. Турнір став одним із етапів підготовки до перемог на великих спортивних форумах для першої олімпійської чемпіонки із жіночої боротьби Ірини Мерлені, яка була його переможницею. Чемпіонками і призерками «Тернового поля» ставали також чемпіони й призери чемпіонатів Європи і світу Марія Стаднік, Світлана Саєнко, Катерина Бурмістрова, Наталія Синишин, Ганна Василенко, Олександра Когут, Юлія Ткач-Остапчук, Ірина Нетреба, Ірина Гусяк, Алла Черкасова, Марія Лівач та інші.

Цьогорічні змагання були дещо менш представницькими за кількісним складом. Однак якісно не поступилися попереднім. На килимах знову боролися призери й учасники чемпіонатів Європи та світу, неодноразові переможці і призери чемпіонатів України.

Переможцями в своїх вагових категоріях стали Микита Гончаров із Донеччини, львів’яни Ярослав Гурський, Сергій Слюсаренко і Володимир Рибін, якого всі знають як вихованця Тернопільської школи боротьби, збаражець Олександр Михальський. Останні троє, до речі, ще й уперше виконали норматив майстра спорту України. Перемогли також Віталій Жуков із Сум, Віктор Соловйов із Запорізької області, хмельничани Андрій Гика і Павло Грохольський, киянин Андрій Власов.

Не пасли задніх й інші наші земляки. Срібну нагороду в складі збірної області виборов збаражець Юрій Вовк, бронзові здобули теребовлянець Андрій Демкович, Владислав Коломієць із Шумська, Валентин Галайчук з Борщева. Відзнак за третє місце удостоїлися також двоє земляків останнього Олег Щур і Андрій Антонюк, які нині навчаються та удосконалюють свою спортивну майстерність у Тернопільському національному педагогічному університеті імені В. Гнатюка.

Готували місцевих борців до змагань Валерій і Дмитро Красовські, Володимир Перхалюк, Петро і Євген Королі, Мирослав Бучко, Руслан Антонюк і автор цих рядків.

Змагання, які стали одним з етапів підготовки до грудневого Кубка України з вільної боротьби, як завжди, відбулися на хорошому спортивному рівні, в дружній, товариській атмосфері, що панує між спортсменами, тренерами, суддями і доброзичливими вболівальниками з Тернополя.

Організаційний комітет щиро вдячний юним атлетам і їхнім наставникам за цікаві поєдинки, арбітрам — за об’єктивне суддівство, а вболівальникам за підтримку борців. Окремі подяки міському голові Тернополя Сергієві Надалу — за допомогу в проведенні змагань і ректорові Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка Богданові Буяку — за надану спортивну арену вишу.

Віктор ШАНДРИГОСЬ.

На фото: під час змагань; серед тих, хто нагороджував лауреатів, ветеран наставницького корпусу Василь РУДЕНКО й автор цих рядків.

Фото з архіву організаторів