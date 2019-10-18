Єдина для всіх країна

У Добротворі на Львівщині визначилися лауреати вже п’ятої дитячо-юнацької спартакіади з веслування на байдарках і каное «Єдина країна». До селища енергетиків прибули дві з половиною сотні спортсменів із Львівської, Івано-Франківської, Волинської, Рівненської, Тернопільської, Чернівецької, Донецької, Дніпропетровської і Запорізької областей.

Особливість турніру полягає в тому, що юні атлети віком від одинадцяти до чотирнадцяти років сперечалися тільки з ровесниками і змагалися в одномісних човнах на дистанціях 200 і 500 метрів.

Успішно виступили вихованці двох спортивних шкіл із нашого краю — Бережанської ДЮСШ і Тернопільської КДЮСШ із водних видів спорту. По дві золоті медалі в суперечці найстарших завоювали байдарочники Єлизавета Балик і Богдан Гасій, у двох середніх вікових групах — Олександра Ковальська з Бережан та Ірина Масник. У заїзді на 200 метрів серед найстарших першим фінішував і каноїст Юрій Слюсаревський. А на довшій дистанції йому дісталося «срібло».

У суперечці 12-річних байдарочниць дві срібні нагороди виборола Єлизавета Ліщина. А в змаганнях найстарших двічі фінішував третім Максим Самборський. Удало виступили також каноїст Назар Гураль, який посів два четвертих місця в перегонах юнаків 2007 року народження, і його ровесниця, байдарочниця Вікторія Кукурудза з Бережан — фінішувала п’ятою на 200-метрівці.

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