За кубок міського голови

У Тернопільському національному педагогічному університеті імені В. Гнатюка визначилися лауреати сьомого відкритого всеукраїнського турніру з вільної боротьби «Кубок міського голови Тернополя». На встановлених у спортивному комплексі вишу килимах свою майстерність продемонстрували юнаки 2004—2008 років народження.

За нагороди змагалися понад дві з половиною сотні борців із двадцяти команд, які захищали честь Тернополя, Борщева, Чорткова, Будилова і Коломиї Івано-Франківської області, Новоселиці і Чернівців, Львова і Львівської області, Полтави, Броварів, Миколаєва, Городка, Кам’янця-Подільського і Хмельницького, Здолбунова, Бердянська, Києва, Краматорська, а також чотирьох зарубіжних країн — Угорщини, Румунії, Молдови і Білорусі.

У своїх вікових і вагових категоріях перемогли Ілля Білоус, Дмитро Губанов і Вадим Цуркан із Броварів, Влад Гаркушенко та Ілля Лобаніч із Здолбунова, Олександр Іванчук із Чернівців, полтавець Іван Добровольський, Ілля Шкетик із Коломиї, львів’янин Сергій Михайлишин, Ярослав Лісняк із Бердянська та Ілля Плахтирь із Миколаєва. Не пасли задніх і закордонні друзі. Три золоті нагороди повезли до сонячної Молдови Іон Бергі, Лаврентій та Іон Марку.

В активі ж місцевих борців — три «бронзи» Юрія Беліченка, Давида Дедіва і Річарда Руденка. Причому варто зазначити, що чи не половина тернопільської команди, представленої вихованцями КДЮСШ №1 та ОДЮСШ із літніх видів спорту, боролися за бронзові медалі, однак у впертій боротьбі поступилися більш досвідченим суперникам.

Окрім переможців і призерів організатори також нагородили лауреатів в окремих номінаціях. Найкращим борцем турніру з Тернопільщини одностайно визнали чемпіона України серед молодших юнаків Юрія Беліченка. А найкращим вітчизняним борцем турніру став цьогорічний чемпіон України в цій же віковій групі Олександр Іванчук. Нарешті призу найкращого закордонного борця турніру удостоєний цьогорічний чемпіон Європи серед юнаків Іон Марку.

Традиційний турнір юних борців вільного стилю став одним з етапів підготовки до чемпіонату України, який наприкінці листопада відбудеться в Хмельницькому. Організаційний комітет щиро вдячний юним атлетам і їхнім наставникам за цікаві поєдинки, суддям — за об’єктивне суддівство змагань, а вболівальникам — за палку підтримку борців. Окрема подяка за надану для змагань спортивну арену — ректорові Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка Богданові Буяку.

В. ШАНДРИГОСЬ.

На фото: під час змагань.

Фото з архіву автора