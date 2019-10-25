Збагатилися міжнародним досвідом

У польському Збошені визначилися лауреати вже тринадцятого міжнародного турніру з боксу. В напружених баталіях, участь в яких узяли атлети з Польщі, Німеччини та України, успішно виступили і юні тернопільські майстри шкіряної рукавички.

У своїх вікових групах і вагових категоріях не було рівних Олесі Крисюк, Максимові Кармеліті, Каріне Айрапетян, Миколі Загородньому, Ярославові Шнуровському, Володимирові Куліковському, Назарові Кордупелю, Андрієві Хорощаку і Каріні Вовк. А відзнак за друге місце удостоїлися Олег Сухий, Олег Юрковський, Олена Софіян, Тарас Кордупель, Ярослав Ковалів, Богдан Пилипів і Данило Горбенко.

Наші земляки займаються боксом у Тернопільській ОДЮСШ із літніх видів спорту, Тернопільській КДЮСШ із греко-римської боротьби, обласній ШВСМ, спортклубах «Шкіряна рукавичка» і «Палац спорту». Свою майстерність удосконалюють під керівництвом Руслана Фірмана, Володимира Шнуровського і Романа Діткуна.

А. ЯЦИНА.

На фото: тернопільські боксери разом зі своїми наставниками.

Фото з архіву тренерів