ХЛІБ, ЯКОГО НЕ ВИПЛЮНЕШ ІЗ ПАМ’ЯТІ

Цікаво, що …торік у листопаді один зі спеціалістів Державного архіву знайшов у матеріалах два паперові згортки, в яких було послання до нащадків та кілька десятків грамів хліба час ів Голодомору в Україні у 1932— 1933 роках. Хліб, що навіть віддалено не нагадує нам сучасний, зберігався в архівній кримінальній справі киянина Олексія Сорокіна та був «речовим доказом» його злочину проти тодішньої радянської влади.