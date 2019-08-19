ТАРИФНИЙ ПОПУЛІЗМ ЗАЛИШИТЬ УКРАЇНЦІВ БЕЗ ВОДИ І ТЕПЛА

Спроби «робити політику» на господарці ведуть до «дикої приватизації» водоканалів в інтересах олігархії
Україна без тепла та води
Уряд затвердив нові правила надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення. Формально це рішення має сприяти покращенню якості послуг, котрі надаються комунальними водоканали. Проте в реальності засноване на голому виборчому популізмі. Адже саме тарифи в Україні є головною темою для політиків. Про них говорять усі. Усі прагнуть їх «знизити», часто не звертаючи уваги на економічні реалії та українські комунальні реалії зокрема.
Рішення викликало бурхливі обговорення серед фахівців. Зокрема, віце-президент Асоціації «Укрводоканалекологія» Ольга Бабій наголосила, що в діях Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, є ознаки злочину передбачено ї ст. 219 Кримінального кодексу України — зумисне доведення до банкрутства великої групи комунальних підприємств. Про те ж саме говорять президент Асоціації «Теплокомуненерго » Арсентій Блащук, наголошуючи, що ринок, на його думку, введений для збереження надприбутків приватних компаній.
Схема доволі проста. Комунальним підприємствам регулярно підвищують тарифи на електроенергію та газ. Натомість підвищувати кінцевим споживачам тарифи забороняють. Таким чином різницю між реальним тарифом і тим, які платять люди, намагаються покривати за рахунок місцевого бюджету. Політики нагорі активно «жонглюють цифрами», розповідаючи про чергове «зниження ціни». Місцева ж громада змушена постійно шукати кошти для покриття різниці. Інакше в домівках не буде тепла. Зупиняться всі проєкти з реконструкції тих самих тепломереж. Зупиняти ремонти вулиць, садочків, шкіл.
Проте головна загроза — коштів не вистачить. Україна перейде на погодинну подачу води. Бракуватиме коштів на тепло.
Дика приватизація в інтересах олігархів
Подібна політика уряду, за словами президента Асоціації міст України Олександра Слобожана, вже коштувала місцевим бюджетам 19 млрд грн. Якщо ж врахувати потенційні збитки від червневого рішення уряду про «встановлення граничних цін на тепло і гарячу» воду, то додасться ще близько 7 млрд грн. Тобто місцеві громади вже втратили близько 26 млрд грн. До цієї цифри може додатися близько 100 млрд грн, які потрібно буде компенсовувати водоканалам, якщо не змінити тариф для населення.
При цьому місцеві громади змушені діяти в умовах обмежених бюджетних ресурсів. Протягом останніх двох років крім «комунальної різниці» Тернополю доводилося кілька разів виділяти кошти на виплату зарплат освітянам і медикам. Заборгованість виникала через регулярне недотримання урядом зобов’язань щодо перерахування освітньої та медичної субвенції до місцевого бюджету. Альтернатива була проста — втратити лікарів, закрити лікарні, залишитися без садочків і шкіл.
Така «економічна політика» може бути вигідною лише олігархам. Власникам приватних енергетичних компаній. Доведе не до банкрутства комунальне підприємство купить тільки монополіст, якому належить енергетична компанія, що постачає електрику та газ. При цьому, він наврядчи вкладатиме великі гроші в модернізацію, як це робить місто.
Простий приклад. У Тернополі з подачі міського голови Сергія Надала розпочато реалізацію масштабного проєкту із забезпечення цілодобової подач і гарячої води на всій території міста, покращення якості теплопостачання та зниження вартості витрат як для мешканців, так і для місцевого бюджету. Місто переходить від чотирьохтрубної системи опалення до двотрубної системи, а старі і зношені тепломережі замінюються на ізольовані, виготовлені за сучасними технологіями, термін експлуатації яких сягає близько 50-ти років. Вартість таких робіт складає понад 1,7 млн євро, і наразі це найбільший обсяг інвестицій, які надійшли в галузь теплопостачання у місті за останні 60 років. За рахунок оновлення обладнання скоротилося споживання електроенергії більш ніж на 15%, а газу на 17%. Такі роботи вимагають величезних зусиль із залучення коштів міжнародних інституцій, зокрема ЄБРР та Світового банку. Кожен міжнародний донор дивиться, чи міська громада зможе повернути отримані кредити. Будь-які популістичні рішення і грубе втручання «політики у господарку» ставлять під загрозу всі кредитні програми.
Добрий інвестор не вкладатиме гроші у завідомо збиткові підприємства. А олігарх, який має монополію, буде лише викручувати руки як громаді загалом, так і простому тернополянину. Адже він контролюватиме все. І такі негативні приклади є також. Лише торік Київ, що має набагато більше ресурсів ніж Тернопіль, змушений був відмовитися від приватного оператора «Київенерго» (належить олігархові Ахметову). Як з’ясувалося пізніше, цей приватний монополіст лише «орендував комунальні мережі». Відбувалася лише «косметична модернізація», «щоб працювало». А вся діяльність була спрямована на викачування коштів як з міста, так і з споживача. Комунальні водоканали приватизовуватимуть приблизно так само, як українську промисловість у 90-х. Коли кілька сімей заволоділо всім промисловим потенціалом країни. Саме завдяки тій «приватизації» ми сьогодні маємо олігархічні молонополії в енергетичному секторі.
«Крайнім» робитимуть місцеве самоврядування