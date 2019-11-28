Узагалі-то обранець народу, якому надають слово в сесійній залі, як правило, починає виступ словами «шановні депутати» чи «шановні колеги ». Це вже своєрідна традиція. Але з огляду на те, у що обходяться парламентарі державному бюджету, точніше було б казати «дорогі депутати ». Бо вони й справді такими є в тому сенсі, про який я сказав.
Крім зарплат і різних доплат, парламентар і мають ще й цілу купу пільг. Зокрема, держава оплачує їм житло в Києві. Щоправда, мали б бути обмеження. Стаття 35 Закону «Про статус народного депутата України» каже, що право на отримання коштів для оренди житла має той народний обранець, котрий не забезпечений житлом у столиці й зареєстрований за місцем проживання не ближче 30 кілометрів від Києва. Але закон у нас — то не є якийсь мур, через котрий не перелізеш. Він скоріш нагаду є паркан, в якому завжди можна зробити дірку. Не кожен, звісно, може, але багатьом таке під силу.
Перший заступник спікера Руслан Стефанчук уже давненько проживає не за 30-кілометровою зоною, а в самому ж таки Києві, в квартирі своєї тещі. І тепер там мешкає. То що, нічого не змінилося? Ні, одна зміна є. Ставши народним депутатом, пан Стефанчук тепер отримує від держави кошти для сплати тещі за квартирування. Нардеп від «Слуги народу» Олександр Кабанов має ще не добудоване житло в Гостомелі, який входить до 30-кілометрово ї зони. Проживав у київській квартир і, власником якої є помічник Володимира Зеленського Борис Шефір. Тепер указав у декларації, що там уже не мешкає, і, само собою зрозуміло, отримує кошти для оренди іншого житла.
Допитливі столичні журналісти встановили: щонайменше 25 нардепів і в Києві чи ближче 30 кілометрів від нього мають житло, і компенсацію за оренду отримують. Ще 120 обранців задекларували мільйони заощаджень, тобто й самі могли б собі житло в столиці не тільки орендувати, а й навіть купити, але від державних грошей не відмовилися. А загальна сума компенсацій на сьогодні вже становить 3,29 мільйона гривень.
Дорогі ж вони, наші депутати!
М. ЛУКАШКЕВИЧ.
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S. Коли матеріал був підготований до друку, стало відомо: Руслан Стефанчук написав заяву з проханням вирахувати надану йому компенсацію за житло з його зарплати. Розцінюємо це як перший вияв громадянської свідомості в широких масах народних депутатів.