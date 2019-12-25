Тернопільська міська рада проти авторитарних змін до Конституції

ЗАПРОПОНОВАНІ У ПРЕЗИДЕНТСЬКОМУ ЗАКОНО-ПРОЄКТІ ЗМІНИ ДО КОНСТИТУЦІЇ ПОРУШУЮТЬ ПРАВА ГРОМАДЯН, МІСЦЕВИХ ГРОМАД І ФОРМУЮТЬ АВТОРИТАРНУ ВЕРТИКАЛЬ РАДЯНСЬКОГО ТИПУ Що відбулося Депутати Тернопільської міської ради з ініціативи міського голови Сергія Надала звернулися до Верховної Ради України з вимогою глибоко доопрацювати і переглянути проєкт змін до Конституції щодо децентралізації, нещодавно зареєстрований у Верховній Раді. Президентський законопроєкт суперечить Європейській хартії місцевого самоврядування. Розроблявся у закритому режимі без участі представників громадськості та місцевого самоврядування, що є грубим порушенням демократичного процесу законотворчості, — йдеться в ухваленому зверненні. На думку представників громади Тернополя і міського голови Сергія Надала, у законопроєкті є окремі норми, котрі зводять нанівець усю самоврядність, роблять громади напряму залежними від рішення обмеженого кола осіб. Чому це важливо По-перше, законопроєкт вводить посаду префекта, який отримує повноваження втручатися у внутрішні справи місцевого самоврядування, зокрема отримує право зупиняти одноосібно повноваження місцевих рад та голів рад. Натомість у Європейській хартії місцевого самоврядування, за якою живе вся Європа, передбачається, що закони повинні чітко визначати випадки державного нагляду та адекватність заходів адміністративного впливу. Запропонована зміна до Конституції фактично відновлює авторитарну вертикаль, яка існувала у радянські часи, коли поруч із самоврядуванням існував «партійний нагляд». Через державне втручання грубо порушується право громадян на самоврядність, бо їхня воля стає зневаженою у випадку, якщо так вирішить префект. По-друге, обмежуються наші з вами права, оскільки місцеве самоврядування, яке є найширшою формою участі громадян в управлінні державою, суттєво урізають у його функціях. Крім того, порушується рівність форм народовладдя через скорочення терміну повноважень місцевих рад, голів громад до чотирьох років тоді, як повноваження президента і парламенту залишаються на п’ять років. Президент і парламент отримують більше часу та можливостей для реалізації своїх програм, ніж голови громад і місцеві депутати, хоча останні більше дотичні до розв’язання реальних проблем, з якими людина стикається щодня. По-третє, грубо порушується право громадян на адекватне представництво їхніх інтересів у місцевих радах. Фактично відбувається централізація владних повноважень на шкоду інтересів окремих громад і громадян через необгрунтоване пониження статусу міст державного значення та міст обласного значення. Це матиме наслідком диспропорції та суперечності при формуванні рад округів через значні відмінності у чисельності населення різних громад, що увійдуть до складу такого округу. Скажімо, скасування обласного статусу Тернополя вестиме до того, що місто, яке формує левову частку доходів бюджету області, матиме менший вплив на розподіл доходів, бо буде лише частинкою великого округу та області. По-четверте, громада та її діяльність повністю залежатимуть від рішення «згори». Її легко можна буде розпустити чи «обнулити». Створюється механізм необгрунтованого перегляду складу громад, округів, областей та їх статусу через можливість розпустити будь-яку раду, позбавити повноважень обраних депутат ів і голів громад без врахування думки самої громади. Декларативна норма про потребу враховувати думку громади без чіткого механізму втілення цієї норми не завадять фактичному централізованому контролю за громадами. Зміни дозволяють, ухваливши відповідний закон (в умовах монобільшості це питання кількох годин), позбавити голову громади чи її представницький орган повноважень. Така ситуація може виникнути, якщо, скажімо, голова чи рада занадто ревно відстоює свої фінансові права. По-п’яте, законодавці вчергове ризикують позбавити громади належного фінансування, «навішавши» додаткових обов’язків, як це не раз було в минулому. Гарантій фінансування повноважень округів і областей (які мають створити внаслідок змін до Конституції) не передбачено. Отож дуже легко можуть виникнути проблеми з фінансуванням шкіл, садочків, медзакладів, пільговиків, як це було у перші роки реформи децентрал ізації. Ресурси і фінансування легко можна централізувати, коли «нагорі» вирішуватимуть, кому дати гроші, а кому — ні. Дослівно Тож очевидно, що ані міський голова Тернополя, ані депутати не могли стояти осторонь спроб ліквідувати самоврядність. Тому у зверненні поставлені вимоги зупинити спробу руйнування системи місцевого самоврядування і встановлення авторитаризму. Спрямувати законопроєкт №2598 «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)» на всебічне доопрацювання з метою дотримання демократичного механізму управління. Залучити до роботи над проєктом закону галузеві асоціації органів місцевого самоврядування, представників депутатського корпусу місцевих рад, представників відповідних громад. Під зверненням підписалися міський голова Тернополя Сергій Надал і голови усіх фракцій Тернопільської міської ради.