Куди звертатися за довідкою про дожоди

Фізична особа, щодо якої до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (ЄДР) унесено запис про припинення підприємницької діяльності як фізичної особи — підприємця, та термін зберігання облікових справ у контролюючих органах строком у п’ять років минув, може за письмовим зверненням отримати в органі ДПС за місцем своєї податкової адреси довідку про доходи на підставі поданої(-их) податкової(-их) декларації(-ій), якщо документи ще зберігаються в органі ДПС. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

За відсутності ж такої інформації в органі ДПС фізичній особі необхідно звернутися до державного архіву області (міста).

Окрім того, відповідно до пункту 4 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 12 серпня 1993 року за номером 637, періоди провадження підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи оподаткування, в тому числі із застосуванням фіксованого податку, з першого січня 1998 року по 31 грудня 2003 року зараховуються до трудового стажу фізичних осіб-підприємців на підставі довідки про реєстрацію особи як суб’єкта підприємницької діяльності. А з першого січня 2004 року по 31 грудня 2017 року за бажанням особи — за умови сплати страхових внесків (єдиного внеску) незалежно від суми сплачених коштів. При цьому за отриманням зазначеної довідки фізична особа може звернутися до Міністерства юстиції України, яке є розпорядником ЄДР.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області