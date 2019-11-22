Покупець завжди правий

Відповідно до пункту 201.1 статті 201 Податкового кодексу України на дату виникнення податкових зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) у встановлений Кодексом термін. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Правила формування податкового кредиту та вимоги до його документального підтвердження встановлені статтями 198 і 201 Податкового кодексу.

Податкова накладна та/або розрахунок коригування до неї, складені та зареєстровані в ЄРПН платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг достатньою підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

Згідно з підпунктом «а» пункту 198.1 статті 198 до складу податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені/нараховані при здійсненні платником податку операцій з придбання або виготовлення товарів.

Не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в ЄРПН податковими накладними/розрахунками коригування до таких податкових накладних чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 (пункт 198.6 статті 198).

Із врахуванням норми статті 198 та пункту 201.10 статті 201 покупець формує податковий кредит за операцією з придбання товарів/послуг на підставі податкової накладної, складеної за такою операцією, за допомогою якої можливо ідентифікувати здійснену операцію, та не має права включити до податкового кредиту суму ПДВ, зазначену в податковій накладній, в якій допущено помилку в обов’язкових реквізитах, визначених пунктом 201.1 статті 201, якщо помилки в реквізитах такої накладної заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст, навіть за умови реєстрації такої податкової накладної в ЄРПН.

При цьому, відповідно до пункту 192.1 статті 192, у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, в тому числі не пов’язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, складається розрахунок коригування до податкової накладної.

Право на податковий кредит на підставі податкової накладної, складеної з порушенням податкового законодавства, виникає лише після виправлення помилок шляхом складання до такої податкової накладної розрахунку коригування та реєстрації його в ЄРПН.

Разом із цим покупець має право включити до податкового кредиту суму ПДВ, зазначену в податковій накладній, в якій допущено помилку в обов’язкових реквізитах, визначених пунктом 201.1 статті 201, якщо така податкова накладна зареєстрована в ЄРПН, а помилки в реквізитах не заважають підтвердити зміст операції, період, сторони та суму сплати податку в зв’язку з придбанням таких товарів/послуг.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області