Усе вирішать завершальні тури

Від минулої п’ятниці до найближчої неділі, першого грудня, в Івано-Франківську тривають півфінальні баталії чемпіонату України із шахів серед юнаків і дівчат віком до шістнадцяти років. Тернопільщину на цих змаганнях представляють юні майстри древньої гри з Чорткова Валентин Гулька і Вікторія Прийдун.

Для останньої початок виявився невдалим. Чи то стартовий мандраж, чи щось інше завадило вдало провести партію першого туру з Марією Козаченко з Донецької області. Як наслідок, поразка. Сили волі Вікторії, втім, не займати. В чотирьох наступних поєдинках дівчина не залишила шансів суперницям і на момент написання цього матеріалу ділить перше-п’яте місця. Так тримати!

До завершення турніру залишилося чотири тури. Тільки після завершального дізнаємося, чи потрапила Вікторія до фіналу.

Натомість Валентин Гулька стартував успішно — троє очок із трьох можливих. У четвертому турі, щоправда, зазнав невдачі в зустрічі з Богданом Лозинським. А в наступному білими не зміг перемогти Северина Смикала. Тож на пів очка відстає від лідерів.

Тобто і для нього завершальні тури будуть надзвичайно напруженими й вирішальними. Побажаємо обом талановитим юним шахістам із Чорткова удачі!

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