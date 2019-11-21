Успіхів на чемпіонаті України!

Протягом трьох днів у шахово-шашковому клубі «Авангард» тривали баталії чемпіонату області з шахів серед юнаків і дівчат віком до шістнадцяти років. За перемогу змагалися 22 юні прихильники древньої гри з Тернополя, Чорткова, Теребовлі, Почаєва, Хоросткова і Тернопільського району.

Змагання завершилися прогнозовано. Зі старту лідерство захопили фаворити за рейтингом — кандидат у майстри спорту Валентин Гулька з Чорткова, першорозрядники Владислав Кустра з обласного центру і Сергій Галапуп із Тернопільського району. Так, зрештою, вони і фінішували, набравши відповідно вісім, 7,5 і 6,5 очка. Не можна при цьому не зазначити, що всі троє неодноразово брали участь у всеукраїнських змаганнях серед дітей різних вікових груп.

У суперечці ж дівчат перемогу відсвяткувала першорозрядниця Антоніна Лещук із Почаєва. Другою фінішувала Христина Білоус із Хоросткова, третьою — Надія Дацюк з обласного центру.

Окрім установлених організаторами нагород, переможці турніру завоювали ще й право виступити в півфіналі чемпіонату України з шахів серед юнаків і дівчат віком до шістнадцяти років, який уже завтра, 22 листопада, стартує в Івано-Франківську.

На фото: Валентин ГУЛЬКА (у верхньому ряду посередині) перед перемогою на обласному юнацькому чемпіонаті став найкращим і на традиційному шаховому турнірі на призи видавництва «Підручники і посібники».

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