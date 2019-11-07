Верховна штурханина

Таки справді верховна, бо не десь там у темному провулку виникла, а у Верховній раді. Особлива ще тим, що в парламенті нинішньої каденції перша. Депутати від «Опозиційної платформи — За життя» ініціювали проєкт постанови про створення тимчасово ї слідчої комісії з розслідування подій 2 травня 2014 року в Одесі. Але набрав він тільки 79 голосів, тобто постанова не була ухвалена. Після цього її ініціатори та народні обранці з найбільшої фракції гаряче подискутували. Так гаряче, що депутат від «Опозиційної платформи — За життя» Микола Скорик і депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко взялися штурхати один одного. Можливо, штовханина пере росла б у такий собі боксерський чи навіть каратистський поєдинок, але перший заступник спікера Руслан Стефанчук закликав шановних колег утихомиритися. І застеріг, що в іншому разі закриє засідання. Це подіяло, суперники розійшлися. Узагалі-то штовханина і навіть бійки до крові у Верховній раді вже були. Але нині результативність таких дій дорівнює нулю. Адже «слуги народу» мають переконливу монобільшість, дисципліна в них залізна (після наразі єдиного провального голосування і офіс президента, і лідер фракції вжили заходів до її ще більшого зміцнення), тож долю кожного закону, кожної постанови вирішують тільки вони. Не потовчуть же їх опоненти так, аби не могли на кнопки натискати. М. ЛУКАШКЕВИЧ.