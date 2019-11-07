Верховна штурханина

Таки справді верховна, бо не десь там у темному провулку виникла, а у Верховній раді. Особлива ще тим, що в парламенті нинішньої каденції перша.
Депутати від «Опозиційної платформи — За життя» ініціювали проєкт постанови про створення тимчасово ї слідчої комісії з розслідування подій 2 травня 2014 року в Одесі. Але набрав він тільки 79 голосів, тобто постанова не була ухвалена. Після цього її ініціатори та народні обранці з найбільшої фракції гаряче подискутували. Так гаряче, що депутат від «Опозиційної платформи — За життя» Микола Скорик і депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко взялися штурхати один одного. Можливо, штовханина пере росла б у такий собі боксерський чи навіть каратистський поєдинок, але перший заступник спікера Руслан Стефанчук закликав шановних колег утихомиритися. І застеріг, що в іншому разі закриє засідання. Це подіяло, суперники розійшлися.
Узагалі-то штовханина і навіть бійки до крові у Верховній раді вже були. Але нині результативність таких дій дорівнює нулю. Адже «слуги народу» мають переконливу монобільшість, дисципліна в них залізна (після наразі єдиного провального голосування і офіс президента, і лідер фракції вжили заходів до її ще більшого зміцнення), тож долю кожного закону, кожної постанови вирішують тільки вони. Не потовчуть же їх опоненти так, аби не могли на кнопки натискати.