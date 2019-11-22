Як стати мільйонером?

Свій конституційний обов’язок щодо декларування доходів із початку 2019 року вже виконали 12512 наших земляків. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Порівняно з 2018-м кількість декларантів зросла на 3525 осіб. Про отримані торік неоподатковані доходи заявили 7459 мешканців краю. Правом на податкову знижку за цей же період скористалися 5053 особи. Загальна сума самостійно нарахованих податкових зобов’язань становить 22,6 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та 4,3 мільйона військового збору.

Найчастіше декларанти заявляли про отримання спадщини, дарування. Вони подали 1474 декларації, де зазначили 162 мільйони гривень доходу. Статки від продажу рухомого чи нерухомого майна та здачі в найм майна задекларували відповідно 692 і 368 краян. Вони задекларували 74,7 мільйона грн та 11,5 мільйона гривень доходу. Доходи, отримані від незалежної професійної діяльності, задекларували 306 мешканців області на суму 25,5 мільйона гривень. Про отримання інвестиційного прибутку на суму 28,7 мільйона гривень заявили 77 громадян.

Найбільші суми податку на доходи фізичних осіб — 7,7 мільйона та 4,6 мільйона гривень — визначили мешканцям області, які отримували торік подарунки і спадщину та збагатилися за рахунок незалежної професійної діяльності. Тим, хто отримував доходи від продажу нерухомого чи рухомого майна, іноземні доходи, доведеться сплатити відповідно 3,2 мільйона та три мільйони гривень податку. Про отримання доходів за кордоном, до речі, повідомили 96 мешканців нашої області. Вони задекларували 17,4 мільйона гривень доходу.

Окрім цього, 47 осіб заявили про отримання мільйонних статків на загальну суму 130,8 мільйона гривень. Основними джерелами доходів мільйонерів є продаж чи здача в оренду нерухомого та рухомого майна, спадщина чи дарування тощо. Мільйонери мають додатково сплатити 6,1 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та 900 тисяч гривень військового збору.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області