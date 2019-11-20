За нагороди спортивних ігор школярів

Услід за дівчатами лауреатів четвертих спортивних ігор школярів Теребовлянської міської ОТГ із волейболу минулого тижня визначили юнаки. Відкриту першість команд загальноосвітніх навчальних закладів I—III ступенів для них організували центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» і відділ освіти ОТГ.

У спортивному залі Теребовлянської ЗОШ №1 продемонстрували сім колективів прихильників гри над сіткою. Найкращими виявилися юнаки з Теребовлянського навчально-виховного комплексу. Друге місце вибороли волейболісти із ЗОШ №2, а третє — господарі майданчика.

Учасників турніру нагородили грамотами, а переможцям дістався ще й кубок теребовлянського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

Фото з архіву організаторів