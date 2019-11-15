ЗАСЛУЖЕНА ПЕРЕМОГА ВАЛЕНТИНА ГУЛЬКИ

МИНУЛОЇ НЕДІЛІ В ПРЕСКЛУБІ ГАЗЕТИ «ВІЛЬНЕ ЖИТТЯ ПЛЮС» ВІДБУВСЯ ТРАДИЦІЙНИЙ ШАХОВИЙ БЛІЦТУРНІР ІЗ ГАНДИКАПОМ НА ПРИЗИ ВИДАВНИЦТВА «ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ ». В НЬОМУ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ 34 ПРИХИЛЬНИКИ ДРЕВНЬОЇ ГРИ З БУЧАЦЬКОГО, ЗБАРАЗЬКОГО, ЗБОРІВСЬКОГО, КРЕМЕНЕЦЬКОГО, ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО, ТЕРЕБОВЛЯНСЬКОГО, ЧОРТКІВСЬКОГО, ГУСЯТИНСЬКОГО РАЙОНІВ І, ЗВІСНО, З ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ. Із різних причин у змаганнях не змогли взяти участь такі сильні шахісти, як Богдан Мазурчак, Ольга та Ігор Бабії, Олег Пелех, Іван Хабінець, Володимир Шаст, Євген Шегда, Ігор Чайка. Проте ця обставина аж ніяк не применшує заслуг перспективного гравця з Чорткова Валентина Гульки. Юнак упевнено, без поразок пройшов дистанцію в одинадцять турів і заслужено переміг — дев’ять очок з одинадцяти можливих. Початок же турніру ознаменувався несподіваним результатом іншого юного гравця — Івана Івкевича з Почаєва. В перших п’яти турах той набрав чотири очки. Однак далі не витримав напруги боротьби… Нерівно зіграв фаворит змагань за рейтингом Сергій Крисоватий. Дві прикрі поразки в середині дистанції не дозволили потрапити до числа призерів. За додатковими показниками його випередив ветеран гри Василь Деременда з Бучача, який також набрав вісім очок. Другим же на турнірі фінішував Богдан Возняк — 8,5 очка. Причому на друге місце тернопільця «посунула » тільки поразка в завершальному турі від Сергія Крисоватого. А ще два головні призи дісталися Володимирові Леськову з Бучача і Віталієві Карпі з Тернополя. Разом із ними по сім очок набрали Арсен Гоць із Тернопільського і Степан Господарик із Гусятинського районів. Обоє теж не залишилися без відзнак. Перший отримав нагороду за найкращий результат серед шахістів не з обласного центру, інший — серед ветеранів. Нарешті серед дітей віком до чотирнадцяти років найкращим виявився здобуток Владислава Кустри з Тернополя — 6,5 очка. Затишний пресклуб «ВЖ плюс» (м. Тернопіль, вул. Гетьмана Сагайдачного, 9) стане ареною шахових баталій і в завершальні дві неділі листопада, коли розігруватимуть призи традиційних осінніх турнірів передплатник ів газети зі швидких шахів. Найближчої, 17 листопада, силами поміряються дорослі. А 24 листопада за шахові дошки сядуть діти передплатників «ВЖ плюс» віком до чотирнадцяти років. Для участі в обох турнірах необхідно пред’явити квитанцію або її копію на передплату дворазового випуску «ВЖ плюс» (індекс 98706) на весь 2020 рік чи на перше його півріччя. Якщо ж хтось із певних причин не зміг передплатити газету завчасно, то зможе це зробити безпосередньо перед змаганнями. Вартість піврічної передплати — 228 гривень 40 копійок, річної — 452 гривні 10 копійок. Кожному шахістові на партію даватиметься п’ятнадцять хвилин. Реєстрація учасників — із десятої ранку. Початок обох турнірів, які, нагадаю, відбудуться з інтервалом у тиждень, — о 10 годині 45 хвилин. На переможців і призерів чекають призи та грошові винагороди. І. ПОДОЛЬСЬКИЙ. На фото: під час шахового бліцтурніру на призи видавництва «Підручники і посібники»; шестеро призер ів змагань — Валентин ГУЛЬКА у верхньому ряду в центрі. Фото Б. ДІКАЛЬЧУКА.