Хай дітям таланить в улюбленій грі!

Знаковою подією в шаховому житті Тернопільщини став уже традиційний віднині турнір «Зимова Чортківщина». На відміну від минулого цього року за призи змагань сперечалися шахісти віком до вісімнадцяти років.

Розповісти про підсумки турніру редакція попросила маму одного з найбільш талановитих молодих шахістів Чорткова Валентина Гульки, начальницю відділу освіти Чортківської райдержадміністрації Ірину Зенчак-Гульку:

— Швидко промайнули п’ять днів шахового турніру «Зимова Чортківщина». Визначилися, звісно, переможці і призери. Однак найголовніше, як на мій погляд, досягнення організаторів — подружилися діти з різних куточків України, яких поєднує спільна любов до розумної гри.

Що ж до спортивних підсумків, то перше місце заслужено виборов майстер ФІДЕ Владислав Сидорика з Миколаєва. До трійки найкращих також увійшли Максим Горошков із Чорноморська і Валентин Прокоф’єв з Івано-Франківщини. Четверте призове місце завоював Валентин Гулька, п’яте — Віталій Гришко з Чернігова, шосте — Богдан Лозинський з Івано-Франківщини, інші — Сергій Галапуп із Великих Бірок, Арсен Гоць із Тернополя, Іван Івкевич і Богдан Стравінський із Почаєва та Володимир Ворончак із Гусятинщини.

Серед юнаків віком до чотирнадцяти років «золото» дісталося Миколі Семешку з Чернігова, «срібло» — Романові Дмитріву зі Львова, «бронза» — Владиславові Кустрі з Тернополя. Першою серед дівчат стала Юлія Кравець зі Стрия, другою — Віка Прийдун із Чорткова. Заохочувальними ж призами відзначені наймолодші учасники турніру — Назар Ружило, Євген Куник, Дем’ян Василів і Максим Бакалюс. Адже зі всіх сил вони старалися навчитися записувати партії, запам’ятати правила ФІДЕ, опанувати шахову майстерність.

Нагородив переможців і призерів голова Чортківської районної ради Віктор Шепета, за сприяння якої турнір відбувся. З вітальним словом до учасників також звернулася керівниця Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу Тернопільського національного економічного університету Надія Кульчицька, якій організатори вдячні за можливість проведення турніру в залі вишу.

Сердечно вдячні також колегам-освітянам. Разом створили в ігровому залі новорічну атмосферу. Щира подяка Володимирові Бойчуку з ПАТ «Чортківський хлібокомбінат» за свіжовипечені булочки, якими залюбки ласували гості, за проведену цікаву екскурсію — Наталії Горячій, за воду «Чортківську» — Олегові Безпальку, за сприяння в проживанні в гуртожитку — директорові педколеджу Романові Пахолку і, звісно ж, суддівській колегії за чудово виконану роботу.

Під завісу турніру приємно порадували батьки шахістів, подарувавши чарівну орхідею на знак вдячності за організацію змагань. Повірте, найбільша дяка — це наші щасливі діти. Хай їм таланить в улюбленій шаховій грі!

Фото з архіву Ірини ЗЕНЧАК-ГУЛЬКИ