Із поглядом на перспективу

Підсумовуючи піврічну навчально-тренувальну роботу груп відділення вільної боротьби, в Тернопільській ОДЮСШ із літніх видів спорту провели відкритий чемпіонат навчального спортивного закладу серед юнаків віком до дванадцяти і десяти років. На килимах спортклубу «Галицькі леви» свою майстерність продемонстрували 147 борців з обласного центру, Збаража, Вишнівця, Теребовлі, Шумська, Підволочиська, Борщева і Скали-Подільської.

Під час урочистого відкриття директор обласної ШВСМ, депутат обласної ради Олег Любінський і директор Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Олександр Куриляк побажали борцям двох наймолодших вікових груп визначити найсильніших у чесній, безкомпромісній боротьбі. І юні атлети з усіх сил намагалися довести, що за пів року занять змужніли, додали в майстерності.

Серед тих, кому не більше дев’яти, одні з перших у житті перемоги в своїх вагових категоріях здобули Богдан Лісий зі Скали-Подільської, Олег Рись і Мартіна Модна з Вишнівця, Олександр Смакула із Збаража, який нині займається в ОДЮСШ із літніх видів спорту, тернопільці Олександр Юнь та Іван Вархоляк із цього ж навчального спортивного закладу, Назар Логойда з Підволочиська, теребовлянці Олександр Вишневський і Вадим Гой із районної ДЮСШ та Костянтин Роговський з ОДЮСШ.

У старшій віковій групі чемпіонами в своїх вагових категоріях стали Влад Модний і Назар Баньковський із Вишнівця, Ілля Вінтонович, Арсен Яблонський та Максим Тихонюк із Збаража, тернопільці Назар Комаровський з ОДЮСШ і Арарат Погосян з КДЮСШ №1, Вадим Яворський із ДЮСШ Тернопільського району, Руслан Сірак та Владислав Крючковський із Теребовлі, які теж займаються у відділенні вільної боротьби ОДЮСШ із літніх видів спорту.

Під час урочистого нагородження лауреатів грамотами і медалями організатори із задоволенням зазначили, що за три роки проведення відкритих змагань юних борців навчально-спортивного закладу кількість учасників та команд зросла майже вдвічі. До того ж у них нині сперечаються практично всі юні борці з Тернопільщини. Також не може не радувати та обставина, що постійно зростає майстерність старших із початківців, серед яких дехто вже встиг здобути нагороди всеукраїнських турнірів. Тому залишається хіба сподіватися, що і в майбутньому хорошу традицію продовжуватимуть, а для багатьох дітей змагання стануть стартовим майданчиком для нових перемог у житті та спорті.

Провести змагання на високому рівні, в доброзичливій атмосфері навчальному спортивному закладу допомогли голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук, міський голова Тернополя, президент обласної федерації вільної боротьби Сергій Надал, керівники ОШВСМ Олег Любінський, КДЮСШ №1 Катерина Барабаш, ОДЮСШ із літніх видів спорту Олександр Куриляк, ОДЮСШ із зимових видів спорту Володимир Приймак, наставники спортсменів Василь Руденко, Іван Лозинський, Сергій Кондратенко, Валерій і Дмитро Красовські, Олег Жирій, Сергій Цимбал, Євген та Петро Королі, Олександр Шафранський, Олег Борисевич, Володимир Перхалюк, Руслан Антонюк, Василь Черноусов, Ярослав Боднар, Василь Логойда і батьки юних борців. Окрема подяка за можливість юним вихованцям Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту тренуватися в спеціалізованому залі Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка — ректорові вишу, професорові Богданові Буяку.

Ось уже третій рік підряд спортивна школа плідно співпрацює з університетом. Увесь цей час, за підтримки пана Буяка, юні борці мають змогу займатися в залі боротьби університету, проводити чимало цікавих навчальних та навчально-тренувальних занять із вільної боротьби, низку змагань, товариських матчевих зустрічей та інших позашкільних заходів. Студенти натомість допомагають обласній школі в організації і суддівстві змагань, проведенні виховних заходів, проходять тренерську практику з вихованцями навчального спортивного закладу.

В. ШАНДРИГОСЬ.

На фото: не дивуйтеся, що малі. Хтось, можливо, і до чемпіонів світу доросте.

Фото з архіву організаторів