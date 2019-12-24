Коли дерева були молодими, а Кармелюк-старший виграв перший «Новорічний день стрибуна»

Наприкінці минулого тижня в оновленому манежі стадіону СКІФ Львівського державного університету фізичної культури, вдумайтеся тільки, вже вп’ятдесяте відбулися всеукраїнські легкоатлетичні змагання «Новорічний день стрибуна». Паралельно визначилися також лауреати третіх змагань зі штовхання ядра пам’яті заслуженого тренера України Михайла Стаховича Микіча.

У традиційних стартах цього разу взяли участь понад сто атлетів із восьми областей нашої держави. І всім їм, без сумніву, було цікаво почути спогади одного з переможців першого «Новорічного дня стрибуна» в 1969 році, нині тренера ДЮСШ Тернопільського району Євгена Кармелюка, який теж приїхав до Львова разом із вихованцями навчального спортивного закладу, в якому працює. Хоча спочатку Євген Тимофійович і спробував віджартуватися: «Та то було давно, стільки пам’яті не маю».

Коли ж без жартів, то знаний не тільки на Тернопільщині спортсмен і тренер, звісно, пам’ятає події піввікової давнини. Вчився він тоді на другому курсі інституту, успіху домігся завдяки стрибкові на 202 сантиметри. Згадав ветеран і про те, що рекорд змагань досі належить його синові Андрієві, який підкорив планку на висоті 220 сантиметрів.

Постаралося не розчарувати наставника і нинішнє покоління його підопічних. У суперечці дорослих другою в стрибках у висоту фінішувала Христина Стефанишина, третім — Олександр Хома. Серед юнаків же Ілля Варушичев з особистим досягненням теж став другим, Матвій Чауш — четвертим.

А Назар Вовчок не пас задніх у потрійному стрибку, де поступився тільки іншому нашому землякові, досвідченому підопічному заслуженого тренера України Михайла Васірука, майстрові спорту Сергієві Круку з ОШВСМ. Порадував Михайла Степановича і Денис Загалюк із Тернопільської ОДЮСШ, виборовши третє місце.

На цьому, до речі, успішні виступи тернопільців у стрибках у довжину і потрійним не завершилися. У першій із цих дисциплін Сергій Крук виборов друге місце. А в суперечці юнаків Максим Пупко та Ігор Танасійчук з Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту, якими опікуються Наталія Гавронська і вже згаданий Михайло Васірук, вибороли перше й друге місця в обох дисциплінах.

Залишилися задоволеними виступами підопічних і тренери з метальних дисциплін Галина Шмуляєва і Леонід Дахновський із Тернопільської ОДЮСШ, Іван Панасюк з Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту і Микола Головацький із Бучацької ДЮСШ. Із високими результатами в секторі для штовхання ядра в баталіях молодших перемогли Ігор Висоцький і Вікторія Мітюрьова, другими стали Дарина Мостова та Андрій Жук. А в суперечці дорослих третє місце виборов Олександр Шилівський.

Також варто відзначити й Олексія Навроцького, Володимира Гінзулу, Ігоря Маргуся, Максима Васильківа, Степана Петришина і Катерину Питель, які на цих змаганнях покращили особисті досягнення.

Фото з архіву Леоніда ДАХНОВСЬКОГО