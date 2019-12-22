Людмила КРИВИК: «Кількість перевірок зменшилася»

Перевірки платників податків — такою була тема чергової гарячої лінії головного управління ДПС у Тернопільській області. З усіма охочими спілкувалася заступник начальника управління — начальник відділу перевірок платників основних галузей економіки, матеріального виробництва, торгівлі, послуг, інших галузей економіки управління податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування Людмила КРИВИК:

— Як банк надає інформацію про рух коштів підприємства?

— Інформація про наявність та рух коштів на рахунках платника податків банками та іншими фінансовими установами надаються контролюючим органам за рішенням суду. Для цього податкове відомство звертається до суду.

— Які документи має пред’явити податковий інспектор перед початком перевірки?

— Посадові особи контролюючого органу мають право приступити до проведення документальної виїзної перевірки за наявності підстав для її проведення та за умови пред’явлення направлення на проведення перевірки і службових посвідчень осіб, які в ньому зазначені, та вручення або надіслання копії наказу про проведення перевірки.

— Строки проведення планових виїзних перевірок установлені?

— Тривалість планових виїзних перевірок не повинна перевищувати тридцяти робочих днів для великих платників податків. Щодо суб’єктів малого підприємництва — десять робочих днів, інших платників податків — двадцять.

Зауважу також, що продовження строків проведення виїзних перевірок можливе за рішенням керівника, його заступника або уповноваженої особи контролюючого органу не більш як на п’ятнадцять робочих днів для великих платників податків, щодо суб’єктів малого підприємництва — не більш як на п’ять, інших платників податків — не більш як на десять робочих днів.

— Із першого жовтня наступного року покупці, сплативши за товар чи послугу більше 850 гривень, зможуть оскаржувати видані їм із порушеннями чеки. А чи буде захист продавця від недоброчесної конкуренції? І чи це не буде тиском продавців зі сторони податкової?

При застосуванні програмних РРО фіскалізація чеку відбуватиметься на сервері ДПС. Тому перевірка полягатиме не просто в розгляді факту подання якогось чеку продавцем, а в доведенні факту його нереєстрації чи викривлення. При виявленні розбіжностей податкові органи мають довести, що продавець дійсно допустив порушення. Для цього доведеться проаналізувати багато додаткової унікальної інформації. Зокрема, попередні та наступні чеки, видані ним у той же день, відповідність їх фіскальних номерів, накладання цифрового підпису при їх реєстрації. Тобто оштрафувати лише за фактом надходження скарги буде просто неможливо.

— Платник податків може сьогодні перевірити, чи він включений до плану-графіка перевірок? Підкажіть, де можна з ним ознайомитися?

— План-графік проведення документальних планових перевірок платників податків на поточний рік оприлюднюється на офіційному вебпорталі ДПС (tax.gov.ua) (Головна/Діяльність/Плани та звіти роботи) до 25 грудня року, що передує року, в якому вони будуть проводитися.

— Підприємство не надало матеріали по зустрічній звірці. Чого чекати від контролерів?

— Відповідно до пункту 73.3 статті 73 Податкового кодексу України для документального підтвердження інформації щодо платників та для забезпечення виконання покладених функцій, завдань, контролюючі органи мають право звернутися до платників податків та інших суб’єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про надання необхідно інформації (вичерпний перелік і підстави надання якої встановлені законом).

Визначену у запиті інформацію та її документальне підтвердження необхідно надати при проведенні зустрічної звірки протягом десяти робочих днів із наступного за днем отримання запиту. При цьому платник податків може надати документальне підтвердження цієї інформації в електронному або паперовому вигляді на свій вибір.

Ненадання пояснень і документального підтвердження на письмовий запит ДПС у встановлені терміни є підставою для проведення документальної позапланової перевірки.

І, зауважу, що платник податків звільняється від обов’язку надавати відповідь на запит податкової служби у випадку, якщо він був складений із порушенням вимог згаданого пункту статті 73 Податкового кодексу України.

— Скільки в цьому році проведено перевірок в області?

— Фахівці управління податкових перевірок, трансферного ціноутворення та міжнародного оподаткування ГУ ДПС у Тернопільській області провели перевірок на 28,6 відсотка менше, ніж торік. У січні-листопаді 2019 року кількість перевірок склала 282, а торік їх було 395.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області