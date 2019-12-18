Надходження зросли

Упродовж січня-листопада цього року суб’єкти господарювання Тернопільщини спрямували до Державного бюджету України один мільярд 154,9 мільйона гривень податку на додану вартість. Порівняно з аналогічним торішнім періодом фактичні надходження збільшилися на 18,8 мільйона або на 1,7 відсотка.

Не можна не зауважити, що податок на додану вартість – один із бюджетоформуючих платежів. Його частка у сплачених до державної скарбниці доходах платниками нашого краю складає 44 відсотки. Середньомісячна сплата цього платежу впродовж одинадцяти місяців цього року — 105 мільйонів гривень. Порівняно з січнем-листопадом 2018 року сплата зросла на 1,7 мільйона.

У листопаді 2019 року суб’єкти господарювання Тернопільщини сплатили 149,3 мільйона гривень податку на додану вартість, тоді як торік у цьому ж місяці — 148,4 мільйона. Тобто цього року фактичні надходження ПДВ у листопаді зросли на 900 тисяч гривень або на 0,6 відсотка.

На початок грудня року, що минає, на обліку в органах ДПС області перебували 3082 платники ПДВ, із них 2634 юридичні особи та 448 фізичних осіб — підприємців. Порівняно з аналогічним торішнім періодом їхня кількість зросла: юридичних осіб стало на 118 більше, а приватних підприємців — на 18 осіб.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області