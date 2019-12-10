Суб’єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за п’ятнадцять календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Причому може це зробити один раз протягом календарного року (підпункт 298.1.4 пункту 298.1 статті 298 Податкового кодексу України).

Тобто, щоб із першого кварталу 2020 року перейти на спрощену систему оподаткування або на іншу групу платника єдиного податку, необхідно подати заяву не пізніше 16 грудня 2019 року.

Заяву фізична особа — підприємець подає до контролюючого органу за місцем податкової адреси, тобто до контролюючого органу, куди вона береться на облік як платник податків за місцем проживання.

До заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування.

Варто зауважити, що 22 жовтня 2019 року затверджено нову форму заяви про застосування спрощеної системи оподаткування.

Окрім того, затверджено нові форми:

— розрахунку доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування;

— запиту про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку;

— витягу з реєстру платників єдиного податку.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області