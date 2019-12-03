Понад 87 тисяч платників єдиного внеску

Станом на початок листопада 2019 року на обліку в головному управлінні ДПС у Тернопільській області перебувало 57927 основних платників податків. Майже 60 відсотків із них (34531 особа) — приватні підприємці.

Решта 23396 платників є юридичними особами, що на 547 суб’єктів господарювання більше, ніж торік.

Упродовж жовтня цього року на облік узято 549 платників податків. Серед них 89 юридичних осіб та 460 підприємців. Припинили діяльність за цей же період 373 суб’єкти підприємницької діяльності: 32 юридичних особи та 341 приватний підприємець.

У Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків зареєстровано 1108538 осіб, а також 4503 іноземці. Проте 4821 особа відмовилися від присвоєння ідентифікаційного номера. Лише упродовж десяти місяців цього року зареєстровано 14102 фізичних особи та 268 іноземців.

Цікаво, що на початок листопада на обліку в ГУ ДПС у Тернопільській області перебувало 87042 платники єдиного внеску, зокрема 24663 юридичних та 62379 фізичних осіб. Порівняно з торішніми січнем-жовтнем 2018 року кількість таких платників зросла на 5392 особи. Це свідчить про те, що мешканці нашого краю дбають про своє майбутнє та надають перевагу легальному отриманню заробітної плати.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області