Понад 58 тисяч суб’єктів підприємництва

На початок грудня 2019 року в органах ДПС у Тернопільській області на обліку перебувало 58017 основних платників податків. Значна частина з них приватні підприємці — 34569 осіб.

Трохи менше перебувало на обліку юридичних осіб — 23448 суб’єктів господарювання. Порівняно з аналогічним торішнім періодом їхня кількість зросла на 521 особу або на 2,3 відсотка.

Лише в листопаді взяли на облік 391 платника податків, з яких 327 фізичних та 64 юридичних особи. Припинили діяльність упродовж цього часу 290 суб’єктів господарювання — 12 юридичних осіб та 278 приватних підприємців.

Зросла кількість платників єдиного соціального внеску. На початок грудня 2019 року в органах ДПС області на обліку перебували 87400 платників цього платежу — 24706 юридичних та 62694 фізичних особи. До того ж кількість останніх порівняно з 2018 роком зросла на 5288 платників.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області