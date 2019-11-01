Приватних підприємців більше

На початок жовтня цього року на обліку в територіальних підрозділах головного управління ДПС у Тернопільській області перебували 57765 основних платників податків. Більшість із них є приватними підприємцями — майже 60 відсотків або 34432 особи.

Решта суб’єктів господарювання (23333) — юридичні особи. Порівняно з аналогічним торішнім періодом їхня кількість зросла на 544 особи.

Лише у вересні цього року взяли на облік 488 платників — 433 приватних підприємців і 55 юридичних осіб. Припинили діяльність за цей період 442 суб’єкти господарювання.

Варто зазначити, що в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків зареєстровано 1107489 осіб, серед яких 4404 — іноземці. З початку року зареєстрували 12556 фізичних осіб та 252 іноземців.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області