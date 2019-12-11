Тернопіль топ-5 рейтингу міст України з найкращими можливостями

Обласний центр у топ-5 рейтингу міст України з найкращими можливостями Тернопіль увійшов до топ-5 обласних центрів України (4 місце) з найвищим індексом задоволеності можливостями міста. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг » від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту. Рейтинг можливостей міст очолили Житомир, Івано-Франківськ, Вінниця і Тернопіль. Індекс задоволеності можливостями міста складається з дев’яти показник ів, які оцінювалися за шкалою від 1 до 5 балів — від «жахливо» до «відмінно». Міський голова вручив премії ім. В. Лучаківського Традиційно напередодні Дня місцевого самоврядування в Тернополі відзначають премією імені Володимира Лучаківського найкращих містян, які доклали вагомих зусиль до інноваційного, технологічного, наукового, суспільного, громадського, культурного розвитку та формування позитивного іміджу міста. Цьогоріч премії присвоєно тернополянам у номінаціях: «Майбутнє створюється сьогодні», «Формування позитивного іміджу міста» і «Культурно-мистецькі, наукові та інноваційні досягнення ». Шостого грудня під час пленарного засідання 41-ї сесії Тернопільської міської ради премії ім. В. Лучаківського в розмірі 10 тис. грн було вручено: директорці Галицького коледжу імен і В’ячеслава Чорновола Марії Баб’юк, директору КП «Туристично-інформаційний центр міста Тернополя» Тарасові Ковальчуку і членові Національної спілки письменників України, організатору і координатору фестивалів «Ї» та «Файне місто» Юрієві Матевощуку. Як зазначив міський голова Сергій Надал, пропозицій щодо кандитатів цього року надходило дуже багато. Усіх їх переглянула спеціально створена комісія, в кінцевому результаті було визначено переможців. Нагадаємо, премію Володимира Лучаківського заснували з ініціативи Сергія Надала. Лучаківський був першим етнічним українцем-бургомістром Тернополя, під час управління якого наше місто здійснило справжній прорив. За Лучаківського в Тернополі з’явилися водопровід і каналізація. Упродовж року встановили 65 дитячих майданчиків Від початку року в Тернополі проводились активні роботи з ремонту існуючих спортивних майданчиків і облаштування нових дитячих ігрових зон. Зокрема, від початку 2019-го на території міста встановлено 65 дитячих майданчиків. «Дитячі майданчики встановлюються на прибудинкових територіях різних мікрорайонів міста. Варто відзначити активність тернополян, які прагнуть, аби в їхніх дворах з’являлися нові сучасні майданчики. Одним з таких прикладів є облаштування майданчика у дворі на вулиці Галицькій, 52, мешканці якого взяли участь у Громадському бюджет і. У результаті в їхньому дворі було облаштовано атлетичну стінку, дитячі гірки та інші сучасні ігрові елементи», — розповідає міський голова Сергій Надал. До слова, у Тернополі також функціонують понад 20 універсальних спортивних майданчиків. С. ЛІЧИНСЬКА.