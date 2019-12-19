Як же без солодких призів

До програми проведеного наприкінці минулого тижня в манежі і на стадіоні Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка відкритого особистого чемпіонату Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту з легкої атлетики увійшли біг на 50 і 300 метрів, стрибки в довжину, спортивна ходьба, штовхання ядра і метання молота. У перших чотирьох дисциплінах найсильніших у двох вікових групах визначили початківці віком до дванадцяти років, а в метальних — не старші чотирнадцяти років юнаки і дівчата.

Наставників навчального спортивного закладу, який організував старти, перемогами в своїх дисциплінах і вікових групах порадували Дмитро Сямро, Уляна Тихоненко, Тимур Рибак, Катерина Гуменюк, Роман Новачинський, Вадим Павук, Іларія Цюприк, Андрій Наконечний, Максим Лаврик, Ангеліна Кацалап, Владислав Ніколайчук, Софія Крячкова, Павло Мартинюк і Домініка Середюк.

На верхню сходинку п’єдесталу піднялися також Вероніка Василик, Ліза Краківська, Олег Пуховський, Олексій Навроцький, Катерина Питель і Анастасія Лойко з Тернопільської ОДЮСШ. У змаганнях узяли участь і юні легкоатлети з ДЮСШ Тернопільського району.

Переможці і призери нагороджені грамотами, медалями, солодкими подарунками. Організатори щиро вдячні за надання спортивної бази для проведення змагань ректорові вишу Богданові Буяку, а своєму колезі, директорові Тернопільської ОДЮСШ із зимових видів спорту Володимирові Приймаку — за допомогу з якісною звуковою апаратурою.

Фото з архіву навчального спортивного закладу