За елітні авто сплатили більше очікуваного

За січень-листопад 2019 року власники авто сплатили до місцевих бюджетів Тернопільщини три мільйони 496,2 тисячі гривень транспортного податку. Очікувані надходження перевищені на 563,5 тисячі гривень — плюс 19,2 відсотка до минулого року.

Власники автомобілів — юридичні особи сплатили один мільйон 928,7 тисячі гривень, що на 446 тисячі більше, ніж очікувалося. Фізичні особи поповнили місцеві скарбниці, сплативши один мільйон 567,4 тисячі гривень. Приріст до очікуваних надходжень склав 117,4 тисячі або 8,1 відсотка.

Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на перше січня податкового (звітного) року. Оскільки в 2019 році розмір «мінімалки» складав 4173 гривні, то прохідний поріг для «елітних» автомобілів становить один мільйон 564 тисячі 875 гривень (або орієнтовно 55888 доларів США).

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 тисяч гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області