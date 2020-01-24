«Бронза» молодіжної першості

Наша газета нещодавно писала про успіхи українських санкарів на третіх зимових Юнацьких Олімпійських іграх у швейцарській Лозанні. Натомість дорослі співвітчизники наприкінці минулого тижня змагалися в норвезькому Ліллєхаммері, де паралельно з черговим етапом Кубка світу відбувся і цьогорічний чемпіонат Європи.

Через сито кваліфікації до фінальних стартів першості континенту пробилися четверо наших земляків, які виступали в одномісних санках, і два парні екіпажі. Серед них і наш земляк із Кременця, найбільш досвідчений у збірній атлет Андрій Мандзій. Виступили в свою, так би мовити, силу. В суперечці жінок за підсумками двох заїздів п’ятнадцятою фінішувала Олена Стецків, 24-ю — Олена Смага. Дещо скромніші успіхи чоловіків — 25-те місце в Андрія Мандзія, 26-те — в Антона Дукача.

У двомісних санках чотирнадцяте місце вибороли Ігор Стахів з Андрієм Лисецьким, шістнадцяте — Ігор Гой із Мирославом Левковичем. Натомість в естафеті наставники збірної довірили виступити лише львів’янам. На фініші наша команда в складі Олени Стецків, Антона Дукача, Ігоря Стахіва з Андрієм Лисецьким показала восьмий час.

І все ж без нагород збірна України не залишилася. Бронзовими призерами чемпіонату Європи серед молодих атлетів віком до 23-х років у двомісних санках стали Ігор Стахів та Андрій Лисецький. А відразу за ними розташувався інший український дует.

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