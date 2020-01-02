До аутсайдерок поставилися всерйоз

Хоча волейболістки «Білозгара», які в попередньому чемпіонаті України серед жіночих команд суперліги пробилися до квартету найсильніших, нині пасуть задніх в елітному дивізіоні, недооцінювати молодий колектив Юлії Якушевої, звісно ж, не можна. Не зробили цього і підопічні Віктора Туркули, які напередодні Нового року виїзними поєдинками восьмого туру у Вінниці завершували перше коло регулярного турніру.

Господарки майданчика, лідером яких нині є 17-річна донька наставниці Валерія Якушева, загалом порадували власних прихильників. У першому матчі, скажімо, відверто не провалилися в жодному з трьох сетів. Однак у кінцівках кожної з партій досвід волейболісток «Галичанки-ТНЕУ-Гадз» давався взнаки — 25:22, 25:18, 25:21 і 3:0 на користь тернопільської команди.

Повторна зустріч розпочалася для Тетяни Хилюк, Олександри Міленко та їхніх подруг по команді зовні легше — в першій партії суперницям удалося набрати лише п’ятнадцять очок. Утім у другому сеті довелося попрацювати з максимальною самовіддачею, аби не дати конкуренткам відродити інтригу. На щастя, за рахунку 28:27 на свою користь сетбол реалізувала Олександра Міленко — 29:27. На більше господарок майданчика не вистачило, і третій сет так само став вирішальним — 25:17.

Варто також додати, що в обох зустрічах 17-річну Марту Федик, яка відчувала проблеми зі спиною, підміняла граюча тренерка Людмила Борознова.

Інші результати восьмого туру: «Хімік» (Южне) — «Полісся» (Житомир) — 3:0, 3:1, «Орбіта» (Запоріжжя) — «Регіна» (Рівне) — 3:1, 3:0, «Волинь» (Луцьк) — «Університет» (Чернігів) — 3:0, 3:0.

Завершальний у першому колі дев’ятий тур, в якому тернопільська «Галичанка-ТНЕУ-Гадз» вільна від ігор, відбудеться 4—5, 10—11 січня. Центральним у ньому, без сумніву, буде протистояння «Прометея» і «Хіміка». А наші землячки вперше в новому році вийдуть на майданчик 24—25 січня, коли в Чернігові зіграють матчі десятого туру з місцевим «Університетом».

Прихильники ж «Галичанки-ТНЕУ-Гадз» зможуть підтримати своїх улюблениць 31 січня і 1 лютого. Саме тоді підопічні Віктора Туркули прийматимуть рівненську «Регіну».

На фото: нинішнє покоління волейболісток «Білозгара» скласти конкуренцію тернопільській «Галичанці-ТНЕУ-Гадз» не змогло.

Фото із сайту Федерації волейболу України