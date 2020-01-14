Екологічний податок — без змін

Порядок справляння екологічного податку регламентується статтями 240—250 Податкового кодексу України і в 2020 році не змінився. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Останньою з цих статей для екологічного податку визначено базовий податковий (звітний) період, що дорівнює календарному кварталу.

Відповідно ж до її пункту 250.2 платники податку складають податкові декларації з екологічного податку за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 17 серпня 2015 року за номером 715, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 3 вересня 2015 року за номером 1052/27497, та подають їх до контролюючих органів протягом сорока календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу. А сплачують податок протягом десяти календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації:

— за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти, розміщення протягом звітного кварталу відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах — за місцем розміщення стаціонарних джерел, спеціально відведених для цього місць чи об’єктів;

— за утворення радіоактивних відходів та тимчасове їх зберігання понад установлений особливими умовами ліцензії строк — за місцем перебування платника на податковому обліку в контролюючих органах.

При цьому, до внесення змін до форми декларації, необхідно врахувати пропозиції, які викладені у листах ДФС:

— від 16 січня 2019 року за номером 1422/7/99-99-12-03-04-17 щодо обов’язковості складання платниками екологічного податку окремого додатка 1 до декларації, в частині зобов’язань за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення за кодом 19011000;

— від 26 квітня 2019 року за номером 13932/7/99-99-12-03-04-17 щодо особливостей податкового адміністрування екологічного податку за викиди двоокису вуглецю з умовним прикладом розрахунку (обчислення) обсягів викидів двоокису вуглецю.

Детальніше про сплату та розподіл платежів йдеться в листі ДПС України від 11 січня 2020 року за номером 442/7/99-00-04-04-01-07.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області