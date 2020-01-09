Хто зобов’язаний повідомити, а хто — ні

Якщо платник податку з початку звітного року не планує здійснення викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів, то він, відповідно до пункту 250.9 статті 250 Податкового кодексу України, повинен повідомити про це відповідний контролюючий орган за місцем розташування джерел забруднення та скласти заяву про відсутність у нього в звітному році об’єкта обчислення екологічного податку. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Тобто суб’єкти господарювання, в тому числі новостворені, які не мають об’єктів обчислення екологічного податку, не повинні подавати заяву про відсутність у них у звітному році таких об’єктів.

Суб’єкти ж господарювання, які є платниками екологічного податку, але з початку звітного року не планують здійснення викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів протягом звітного року, повинні скласти заяву довільної форми про відсутність у них у звітному році об’єкта обчислення екологічного податку та повідомити про це відповідні контролюючі органи за місцем розташування джерел забруднення не пізніше граничного терміну подання податкової декларації за перший квартал звітного року.

В іншому разі згадані суб’єкти господарювання зобов’язані подати податкові декларації з екологічного податку.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області