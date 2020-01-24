Понад тринадцять тисяч земляків торік задекларували доходи

Свій конституційний обов’язок щодо декларування доходів торік виконали 13228 громадян нашого краю. Порівняно з 2018 роком кількість декларантів зросла на 3294 особи.

Про отримані неоподатковані доходи заявили 7639 громадян Тернопільщини. А правом на податкову знижку скористалися 5589 осіб.

Загальна сума самостійно нарахованих податкових зобов’язань склала 22,9 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб і 4,3 мільйона гривень військового збору.

Найчастіше декларанти заявляли про отримання доходів за договорами спадщини або дарування та продажу рухомого чи нерухомого майна. Вони подали відповідно 1502 та 701 декларацію, заявивши про отримання відповідно 164,7 мільйона і 76,1 мільйона гривень доходів. Про доходи від здачі в найм майна на суму 11,5 мільйона гривень проінформували 379 жителів краю. Доходи, отримані від незалежної професійної діяльності, задекларували 306 осіб на суму 25,5 мільйона гривень.

Найбільші суми податку на доходи фізичних осіб (7,8 мільйона і 4,6 мільйона) визначили громадяни, які отримували подарунки, спадщину та здійснювали незалежну професійну діяльність. Тим, хто отримував доходи від продажу нерухомого чи рухомого майна та отримував іноземні доходи, необхідно буде сплатити відповідно 3,3 мільйона і три мільйони гривень податку.

Виконали свій конституційний обов’язок і 96 жителів нашої області, які отримали доходи за кордоном, задекларувавши 17,4 мільйона гривень доходу.

Окрім цього, 49 осіб заявили про отримання мільйонних статків на загальну суму 132,9 мільйона гривень. Основними джерелами доходів мільйонерів були продаж чи здача в оренду нерухомого та рухомого майна, спадщини чи дарування, інвестиційний прибуток, додаткове благо тощо. Мільйонери сплатити 6,2 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб і 900 тисяч гривень військового збору.

Варто нагадати, що з січня 2020 року стартувала нова деклараційна кампанія. Відтак громадяни, які в 2019 році отримували доходи, з яких податок не сплачувався, зобов’язані задекларувати їх до 30 квітня включно.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області