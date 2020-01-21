Стали лауреатами чемпіонату сусідньої області

Вихованці Тернопільської ОДЮСШ і Зборівської ДЮСШ минулого тижня сперечалися за нагороди відкритого чемпіонату Івано-Франківської області з легкої атлетики в приміщенні. Старти в манежі коледжу фізичного виховання і спорту склалися успішно для підопічних тренерів із метальних дисциплін Галини Шмуляєвої з Леонідом Дахновським і їхнього колеги з районного центру Володимира Небельського.

У секторі для штовхання ядра насамперед порадував Андрій Жук. У суперечці дорослих йому не було рівних — 10 метрів 88 сантиметрів. Натомість баталії юнаків і дівчат віком до сімнадцяти років поповнили скарбничку навчального спортивного закладу з обласного центру срібною і двома бронзовими медалями. Друге місце виборола Дарина Мостова (11 метрів 63 сантиметри), треті — Катерина Питель (9 метрів 93 сантиметри) і Олексій Навроцький (11 метрів 45 сантиметрів).

Останньому, до речі, серйозну конкуренцію склав його товариш з тренувань Володимир Гінзула, відставши всього на два сантиметри. А п’ятим фінішував Максим Васильків.

У змаганнях же юних бігунок відзначилася Аліна Посівайло зі Зборова. Фінішувала другою на дистанції 1500 метрів.

На фото: на п’єдесталі пошани — Андрій ЖУК; Дарина МОСТОВА з Катериною ПИТЕЛЬ; …і Олексій НАВРОЦЬКИЙ.

Фото із соціальних мереж