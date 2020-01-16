Яскраві перемоги на чемпіонаті Львівщини

У Новояворівську відбувся відкритий чемпіонат Львівської області з жиму лежачи та класичного жиму лежачи пам’яті Михайла Невзорова. У місцевому фізкультурно-оздоровчому клубі «Старт» свою майстерність продемонстрували 159 атлетів із Львівської, Тернопільської і Київської областей.

Вони визначили найсильніших у турнірах юнаків, юніорів, дорослих і ветеранів. Збірна Тернопільщини, представлена 27-ма богатирями з обласної ДЮСШ із літніх видів спорту та спортклубів «Олімп», «Побержим» і «Текстильник», відзначилася в обох дисциплінах.

У класичному жимі лежачи суперечка юніорок принесла нашим землячкам перше командне місце завдяки перемогам у своїх вагових категоріях Юлії Ковбасюк і Лілії Тимошевської, другому місцю Катерини Кінчило, третьому — Ольги Матіяш. Причому в абсолютній першості чемпіонкою стала Лілія Тимошевська, а Юлія Ковбасюк — бронзовою призеркою.

Два чемпіонські титули підкорилися і дорослим. У турнірі жінок, чия вага не перевищує 50 кілограмів, не було рівних Анастасії Наконечній. Натомість Андрій Сава відзначився у ваговій категорії до 105 кілограмів. У турнірі ж ветеранів аналогічним успіхом у ваговій категорії до 93 кілограмів порадував Віктор Шандригось.

Ще більше нагород завоювали наші земляки в жимі лежачи. Причому перше командне місце цього разу дісталося не тільки юніоркам, а й юнакам і чоловікам. Що ж до особистих звитяг, то турнір юніорок подарував перемоги в своїх вагових категоріях Наталії Фещук, уже згаданій Лілії Тимошевській і Альоні Канюці. Чемпіонкою в абсолютній першості цього разу стала Альона, а Лілія виборола третє місце.

Баталії ж юнаків завершилися перемогами Ярослава Василишина, Ігоря Грошка і Владислава Фенца, юніорів — Вадима Гаврилюка. А в молодшій із цих вікових груп другі місця вибороли Вадим Музика і Степан Квет.

Поза конкуренцією, як уже згадувалося, були і чоловіки. В своїх вагових категоріях не було рівних Михайлові Шаблію, Назарієві Руцькому, Антонові Лясковцю, Тарасові Бубену та Артурові Олійнику, а другим став Богдан Гайдамаха. Дві чільні позиції дісталися нашим землякам і в абсолютній першості. Переміг Тарас Бубен, за ними — Михайло Шаблій.

А в турнірі ветеранів яскравим виступом знову порадував перемогою Віктор Шандригось, якому підкорилася штанга вагою 177,5 кілограма.

Переможці і призери нагороджені медалями, кубками, грамотами та цінними подарунками. Збірну Тернопільщини готував до змагань тренер ОДЮСШ із літніх видів спорту Ігор Лисий.

А. ЯЦИНА.

На фото: тернопільські богатирі після завершення змагань.

Фото з архіву навчального спортивного закладу