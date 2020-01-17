Юліанна Туницька теж не підвела

Сьогодні треті зимові Юнацькі Олімпійські ігри в швейцарській Лозанні перетнули екватор. І першого змагального дня другої половини турніру молодих олімпійців, коли розпочали з’ясовувати стосунки санкарі, надійшла ще одна приємна звістка про успішний нашої землячки з Кременця.

Услід за тернопільським біатлоністом Віталієм Мандзиним, який минулого вівторка, на Старий Новий рік, виборов високе п’яте місце в спринтерських перегонах, аналогічну позицію в змаганнях дівчат на одномісних санях завоювала Юліанна Туницька.

Варто зазначити, що баталії із санного спорту проходять на легендарній олімпійській бобслейній трасі в Санкт-Моріці. Показавши за підсумками двох заїздів час в одну хвилину 50, 576 секунди, підопічна Світлани Кравчук і Надії Казмірук не змогла випередити тільки двох німецьких атлеток, росіянку і канадку.

Також сьогодні визначилися найсильніші і в суперечці на двомісних санях, в яких узяв участь й український дует у складі Богдана Бабури з Кременця і Вадима Микиєвича зі Львова. В першому заїзді співвітчизники фінішували восьмими. А ось у другому їх дискваліфікували.

На цьому олімпійські перегони для наших земляків не завершилися. Через два дні візьмуть участь ще й у командній естафеті.

На фото: під час заїзду нашої землячки; Юліанна ТУНИЦЬКА (зліва) та її тренерка Світлана КРАВЧУК у сонячній і засніженій Швейцарії.

Фото з вільних джерел